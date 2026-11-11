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Gelandang Spanyol Martin Zubimendi menyebut kesempatan berbagi ruang ganti tim nasional dengan Rodri sebagai anugerah luar biasa. Mengenang penampilannya sebagai pemain pengganti di final Piala Dunia 2026, Zubimendi mengungkapkan kebanggaan besar karena turut berkontribusi pada era keemasan Spanyol.

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Zubimendi menerima peran pentingnya dalam skuad Luis de la Fuente

Meski waktu bermain Martin Zubimendi bersama Arsenal di level klub naik turun, posisinya di tim nasional Spanyol tetap aman di bawah pelatih kepala Luis de la Fuente.

Menjelang pertandingan UEFA Nations League, Spanyol bersiap kembali berlaga. Zubimendi pun mengenang kontribusinya dalam keberhasilan mereka menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara.

Kesempatannya memang terbatas akibat ketatnya persaingan di lini tengah, tetapi mantan bintang Real Sociedad itu memainkan peran penting saat tampil sebagai pemain pengganti di final melawan Argentina.

Rodri menjadi tolok ukur tertinggi di lini tengah

Bersaing memperebutkan posisi gelandang bertahan dengan Rodri, mantan pemain Manchester City, bisa terasa berat. Namun, Zubimendi memandang perannya sebagai pelapis pemenang Ballon d'Or itu sebagai kesempatan belajar yang sangat berharga.

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“Sebuah berkah. Sebagian gelar yang saya raih juga berkat dia. Dia menjadi pemain kunci di setiap turnamen yang kami ikuti,” kata Zubimendi kepada MARCA.

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“Jika dia memberi saya kesempatan bermain beberapa menit, saya akan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun, saya sepenuhnya paham bahwa dia pemain kelas dunia dan yang terbaik di posisinya.”

Mengenang momen istimewa saat tampil di final Piala Dunia

Zubimendi mengenang perasaan mendalam ketika masuk ke lapangan pada babak perpanjangan waktu final Piala Dunia dan turut membantu Spanyol meraih gelar juara.

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“Di Piala Eropa, meski tidak banyak bermain, setidaknya saya mendapat beberapa menit pada fase grup. Di Piala Dunia ini, saya sama sekali belum bermain, tetapi saya datang dengan harapan bisa mendapat kesempatan. Entah apakah saya terlalu naif, tetapi saya pikir saya bisa bermain beberapa menit. Dan pada akhirnya, saya memang mendapat kesempatan itu,” ujarnya sambil tersenyum.

“Saat Oyarzabal mencetak gol, Zubimendi berada di lapangan; begitu pula saat Ferran mencetak gol. Itu momen-momen yang akan saya kenang selamanya. Berada di lapangan saat momen sepenting itu terjadi dan bisa ikut merayakannya dari sana sungguh luar biasa. Itu juga sedikit mengurangi ganjalan yang saya rasakan.”

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Talenta sepakbola Spanyol mendapat pengakuan tinggi di dunia

Dengan tim nasional saat ini mempertahankan rekor tak terkalahkan yang mengesankan, Zubimendi yakin para pemain Spanyol akhirnya mendapat pengakuan dunia yang layak atas pencapaian mereka.

“Saya rasa posisi kami sangat baik saat ini, dan para pemain Spanyol sangat dihargai atas segala hal yang telah mereka capai,” katanya.

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Seiring Spanyol mengalihkan fokus ke Republik Ceko dan pertandingan-pertandingan berikutnya, Zubimendi tetap siap bermain kapan pun De la Fuente membutuhkannya.