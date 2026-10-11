Itu adalah "sebuah bencana, baru empat pekan setelah dimulainya Bundesliga sudah harus berhenti dua pekan", kata Hoeneß dengan merujuk pada jeda panjang laga internasional kepada Bild: "Kami punya 18 pemain yang bepergian. Bahwa ritme hilang karena itu, tentu saja sangat normal."

Bayern pada Sabtu hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 (0-1) di markas FC Augsburg dan gagal menyalip Borussia Dortmund di klasemen. Belakangan, Bundesliga berhenti selama ini karena Nations League, lebih lama daripada sebelumnya dalam sebuah musim yang sedang berjalan. Namun, yang bertanggung jawab atas kalender itu bukan UEFA yang karena itu disorot Hoeneß, melainkan federasi dunia FIFA.

"Klub-klub", sembur Hoeneß, tetap harus "akhirnya mulai menegaskan diri, karena kami yang membayar para pemain dan bukan tim nasional". Bahwa UEFA lebih mengutamakan "kompetisi konyol seperti Nations League", adalah "lelucon tahun ini". Pada akhirnya, Bayern juga menjadi "pihak yang paling dirugikan dari Piala Dunia yang panjang ini", karena akibat turnamen itu hanya ada sedikit waktu yang tersisa untuk persiapan, tegas Hoeneß.

CEO Bayern Jan-Christian Dreesen justru memuji kalender baru itu. Itu "lebih baik untuk sepak bola klub" dan merupakan jalan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, katanya pada September kepada Sky.