Sky melaporkan bahwa beberapa klub, termasuk dua rival FCB dari Bundesliga, disebut telah menunjukkan minat kepada Ibrahimovic. Tujuannya: merekrut pemain 20 tahun itu pada musim panas ini.

Secara spesifik, permintaan dari Bundesliga disebut datang dari Werder Bremen dan Union Berlin, dengan pembahasan mengarah pada kemungkinan kesepakatan peminjaman. Antara klub Hanseatik itu dan Ibrahimovic bahkan sudah ada pembicaraan terkait hal tersebut. Atalanta Bergamo juga disebut tertarik. Bagi klub Serie A itu, transfer permanen juga dianggap memungkinkan.

Kepergian talenta yang masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2028 itu memang akan cukup mengejutkan setelah perkembangan pada musim panas ini. Ibrahimovic, setelah total tiga masa pinjaman di Frosinone Calcio, Lazio Roma dan 1. FC Heidenheim, sebenarnya sudah masuk rencana pasti dalam skuad utama pelatih Vincent Kompany dan diproyeksikan menjadi pelapis pertama Luis Diaz di sisi kiri. Hal itu bahkan diumumkan sang juara rekor beberapa pekan lalu secara resmi lewat siaran pers.

"Arijon sudah datang ke FC Bayern saat berusia 12 tahun dan menapaki jalannya secara bertahap melalui kampus kami serta masa-masa peminjaman yang terarah. Terutama dalam tahun yang sangat bagus di Heidenheim musim lalu, dia belajar banyak secara pribadi untuk kini siap membela FC Bayern," demikian kutipan direktur olahraga Christoph Freund saat itu. "Perkembangannya menjadi contoh nyata dari peluang yang kami tunjukkan kepada talenta-talenta kami. Sekarang ini bukan lagi semata soal belajar baginya - sekarang saatnya menyerang, di sini bersama FC Bayern."

Ibrahimovic sendiri mengatakan: "Saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain di klub terbesar di dunia. Saya tentu ingin memanfaatkan kesempatan saya."

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Arijon Ibrahimovic menjalani debut untuk tim utama FC Bayern pada 2023

Arah angin itu sedikit berubah, karena kini menurut Sky baik FCB maupun Ibrahimovic sama-sama "terbuka" untuk peminjaman ke klub yang bisa memberinya lebih banyak menit bermain dibandingkan di Munchen.

Pemain tim nasional Jerman U-21 itu menjalani debutnya untuk tim utama FC Bayern pada awal 2023 dalam usia 17 tahun di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Setelah itu, ia mencatatkan tiga penampilan lagi serta menjalani masa-masa peminjaman tersebut. Dalam kemenangan 2-1 Die Roten di Supercup akhir pekan lalu melawan Borussia Dortmund, ia masuk skuad Kompany, tetapi tidak mendapat menit bermain.