"Sebelumnya mereka semua mengatakan hal yang sama kepada saya": Thomas Müller bercanda setelah kemenangan bersejarah

"Sebelumnya mereka semua mengatakan hal yang sama kepada saya: Rekornya ada di 72 poin, dan tidak akan ada yang memecahkannya dalam waktu dekat," tulis Thomas Müller dalam newsletter email-nya: "Saya berpikir: Kalau begitu, rekor itu sekarang harus disingkirkan."

Pada akhirnya, penyerang Vancouver Whitecaps berusia 36 tahun itu mengenai sepuluh dari sebelas target, meraih 79 poin dan dengan demikian memecahkan rekor tersebut dengan mudah. "Lima poin kurang dari maksimal. Hampir saja saya senang soal itu. Kalau tidak, mereka harus memikirkan tantangan baru. Kalau poin maksimal hanya bisa dibagi, itu tidak lagi terlalu menarik."

Shooting Challenge merupakan bagian dari MLS All-Star Skills Challenge dan secara tradisional digelar pada malam sebelum MLS All-Star Game. Dalam tantangan ini, para pemain MLS terpilih harus mengenai sebanyak mungkin target di dalam dan di sekitar gawang dalam waktu tertentu.

Vancouver Whitecaps mengawali periode jeda Piala Dunia dengan buruk

Rekor terbaik sebelumnya dipegang oleh pemain Brasil, Evander, dari FC Cincinnati, yang dibuat tahun lalu. Setelah penampilan gemilang Müller, pemegang rekor sebelumnya yang juga hadir itu diizinkan ikut tampil di luar kompetisi - dan ternyata juga mencapai 79 poin.

Di NBA, skills challenge adalah konsep yang sudah terbukti. "Banyak yang mengenal format ini dari basket, terutama dari kontes slam dunk. Sorotan yang keren dan dalam sepak bola setidaknya sama menyenangkannya. Terutama ketika Anda menang," tulis Müller. "Yang paling saya sukai dari format ini: suasananya santai, dan Anda bisa melihat para pemain dari sisi yang berbeda. Kepribadian mereka terlihat jelas di sana."

Di MLS, performa Whitecaps sejak jeda Piala Dunia berjalan naik-turun, dari tiga pertandingan pertama pemuncak klasemen Wilayah Barat itu hanya meraih dua poin. Müller mencetak gol penyeimbang lewat penalti saat bermain imbang 1-1 melawan Los Angeles FC pada Minggu dini hari.



