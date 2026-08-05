Sebelumnya ia bekerja untuk Liverpool: Niko Kovac tampaknya akan mendapat tambahan kekuatan di BVB

Menurut Sport Bild, Roderick van der Ham akan segera menandatangani kontrak. Pria Belanda berusia 35 tahun itu terakhir bekerja untuk FC Liverpool, tetapi meninggalkan klub tersebut di tengah perombakan besar personel bersamaan dengan pelatih kepala Arne Slot. Penggantinya, Andoni Iraloa, membawa staf kepelatihannya sendiri.





Van der Ham memulai karier kepelatihannya di level junior Belanda saat baru berusia 16 tahun. Setelah itu, ia bekerja sebagai analis video untuk klub profesional RKC Waalwijk, NAC Breda, dan Heracles Almelo. Dari 2018 hingga 2019, ia juga menjalankan peran yang sama untuk tim nasional U-19 Belanda.

Pada 2022, van der Ham bergabung dengan staf pelatih Slot di Feyenoord Rotterdam. Beberapa bulan setelah kepindahan Slot ke FC Liverpool pada 2024, ia menyusulnya ke Premier League sebagai analis video. Secara keseluruhan, van der Ham bekerja untuk The Reds selama sekitar satu setengah tahun, dan pada 2025 ia menjuarai Premier League.

BVB: Juga akan datangkan greenkeeper baru

Di BVB, ia akan bekerja untuk pelatih Niko Kovac sebagai kepala analis. Asisten pelatih Kovac adalah saudaranya, Robert, Filip Tapalovic, dan Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber bertugas sebagai pelatih kiper. Menurut laporan tersebut, selain van der Ham, ada satu rekrutan baru lain yang datang dari Inggris, yakni greenkeeper Scott Tingley. Ia terakhir merawat lapangan klub divisi dua FC Watford selama lebih dari sepuluh tahun.

Rombongan Dortmund kembali pada hari Minggu dari tur pramusim di Jepang dan kini bersiap di kandang sendiri untuk menyambut musim baru. Pada hari Minggu, BVB akan menjalani laga uji coba melawan FC Arsenal. Pertandingan kompetitif pertama kemudian akan digelar pada 22 Agustus di ajang Piala Super melawan juara dobel FC Bayern. Pada 29 Agustus, Hamburger SV akan bertandang ke Dortmund untuk laga pembuka Bundesliga, sebelum pada 1 September BVB menghadapi HEBC Hamburg di putaran pertama DFB-Pokal.