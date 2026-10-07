Laporan media mengungkap bahwa 4 klub Liga Primer Inggris mengetahui putusan vonis bersalah terhadap Manchester City sebelum pengumuman resminya.

Surat kabar "Telegraph" menyebutkan, pada hari Rabu ini, bahwa klub Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur diberi tahu mengenai putusan tersebut sebelum klub-klub Liga lainnya menerima surat elektronik soal hal itu pada 25 September lalu.

Sebelumnya, Liga Primer Inggris telah menegaskan vonis bersalah terhadap City dalam 114 dari total 115 tuduhan yang dialamatkan kepadanya, akibat pelanggaran keuangan.

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Keempat klub tersebut pada tahun 2024 telah memulai proses hukum potensial, yang bisa memberi mereka hak atas kompensasi jika vonis bersalah City terbukti setelah banding. Besaran kompensasi ini masih belum jelas, begitu pula nasib akhir kasus ini yang belum diputuskan.

City tetap berpegang pada ketidakbersalahannya, dan telah mengajukan bandingnya sebelum tenggat waktu yang ditentukan berakhir, dengan menegaskan bahwa mereka memiliki "kumpulan menyeluruh bukti kuat yang tak terbantahkan" yang membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran apa pun. Banding tersebut akan ditinjau oleh komisi independen yang beranggotakan 3 orang, dan keputusannya diperkirakan akan keluar sebelum akhir tahun ini, menurut surat kabar Inggris "Mirror".

Jika banding ditolak, City menghadapi daftar sanksi yang mungkin dijatuhkan, mencakup denda keuangan, larangan transfer, pengurangan poin, pencabutan gelar, hingga pengusiran dari Liga Primer Inggris.

Manchester City menyatakan, dalam pernyataan resminya: "Klub sepak bola Manchester City menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan, pada pukul tujuh malam hari Kamis 1 Oktober 2026, banding menyeluruhnya terhadap pandangan komisi Liga Primer Inggris mengenai kasus disipliner tersebut".

Pihak klub menambahkan: "Sikap tegas klub adalah bahwa pandangan ini mengandung, dari berbagai sisi, kesalahan mendasar yang jelas dalam hukum, prinsip, dan fakta, serta bahwa pandangan itu tidak sahih. Klub tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan Liga Primer Inggris, dan terdapat kumpulan menyeluruh bukti kuat yang tak terbantahkan yang mendukung seluruh sikap klub dalam kasus ini".



