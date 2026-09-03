Kasus yang melibatkan pemain Real Madrid, Raul Asencio, mengalami perkembangan baru setelah dua wanita muda yang muncul dalam video-video bermuatan seksual memastikan bahwa mereka mencabut tuntutan terhadap keempat pemain yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut, yang mendorong Kejaksaan Umum untuk menarik dakwaannya terhadap bek klub Kerajaan itu terkait kejahatan pembocoran rahasia dan pelanggaran privasi.

Asencio hadir bersama mantan rekan-rekannya di akademi Real Madrid, Ferran Ruiz, Juan Rodriguez, dan Andres Garcia, di hadapan pengadilan dalam kasus ini, sebelum kedua wanita muda tersebut menegaskan di hadapan hakim Pengadilan Pidana Nomor 5 di Las Palmas de Gran Canaria, pada awal persidangan, pengampunan mereka terhadap keempat terdakwa, menurut surat kabar "AS".

Pencabutan tuntutan ini memungkinkan Kejaksaan Umum menarik dakwaannya terkait kejahatan penyebaran atau peredaran gambar dan video bersifat intim tanpa persetujuan pemiliknya, dakwaan yang mencakup Asencio dan para terdakwa lainnya.

Dakwaan lain yang tidak mencakup Asencio

Sebaliknya, pencabutan tuntutan oleh kedua wanita muda tersebut tidak memengaruhi dakwaan terkait materi pornografi yang melibatkan anak di bawah umur, yang ditujukan hanya kepada Ferran Ruiz, Juan Rodriguez, dan Andres Garcia, tanpa Asencio.

Dakwaan-dakwaan ini berkaitan dengan perekaman video seksual dengan seorang anak di bawah umur, karena salah satu dari kedua gadis itu berusia 16 tahun pada saat peristiwa terjadi pada tahun 2023, sebuah kejahatan yang dakwaannya tidak gugur hanya dengan pencabutan tuntutan atau pengampunan dari korban.

Setelah mendengarkan keterangan kedua wanita muda tersebut, hakim memutuskan untuk menangguhkan sidang untuk sementara.

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Rincian kasus

Peristiwa kasus ini bermula pada musim panas tahun 2023, ketika Ferran Ruiz, Juan Rodriguez, dan Andres Garcia adalah rekan Raul Asencio di akademi Real Madrid, di mana ketiganya menjalin hubungan seksual atas dasar suka sama suka dengan dua wanita muda di sebuah klub pantai di kawasan Amadores, di selatan Pulau Gran Canaria.

Namun, dakwaan berkaitan dengan tindakan para pemain, menurut yang tercantum dalam kasus tersebut, mengambil gambar dan video peristiwa itu tanpa persetujuan kedua wanita muda tersebut, sebelum menyebarkan materi ini melalui aplikasi "WhatsApp" kepada orang-orang lain, meskipun kedua wanita muda itu meminta agar materi tersebut dihapus.

Salah satu video ini kemudian sampai ke ponsel Asencio, yang menghadapi dakwaan telah menunjukkannya kepada orang ketiga, dengan mengetahui, menurut dakwaan, bahwa video itu direkam tanpa izin dan bahwa kedua wanita muda tersebut telah meminta agar video itu dihapus.

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