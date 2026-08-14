Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

Diterjemahkan oleh

Sebelum tenggat waktu Chelsea berakhir: pertemuan penting antara Manchester City dan Enzo Fernandez

Transfers
E. Fernandez
Manchester City
Chelsea
Premier League
Argentina
Inggris
Spanyol

Jam-jam yang mendebarkan

Para petinggi Manchester City menggelar pertemuan penting dengan agen Enzo Fernandez, gelandang Chelsea, dalam beberapa jam terakhir.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, mengatakan di kanal "YouTube" miliknya: "Hari ini adalah harinya Enzo Fernandez. Sekadar mengingatkan, Chelsea sudah sangat jelas. Pesan yang disampaikan langsung kepada Manchester City selama 48 jam terakhir sudah tegas."

Ia menambahkan: "Chelsea memandang kisah Enzo Fernandez akan berakhir di bursa transfer hari ini. Entah Manchester City menaruh 120 juta pound sterling bersih di atas meja hari ini, atau Enzo Fernandez akan bertahan bersama Chelsea."

Ia melanjutkan: "Inilah sikap klub. Sayangnya saya bukan pemilik atau direktur Chelsea untuk memberi tahu Anda apa yang akan mereka lakukan setelah itu, tetapi untuk saat ini, sikap klub sudah dinyatakan, jelas, dan tegas, dan tampaknya mereka tidak sedang memainkan permainan ini hanya untuk mendapatkan uang dari sang pemain, jika tidak, mereka bisa saja melanjutkan negosiasi besok juga."

Ia meneruskan: "Chelsea tampak sangat serius soal batas waktu yang berakhir pada hari Jumat pukul 17.00 waktu Inggris."

Club Friendlies
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Ia menyusul: "Saat ini terdapat kontak antara Manchester City dan orang-orang dekat Enzo Fernandez, yang berlangsung sepanjang hari. Dan selama 24 jam terakhir, City dan agen sang pemain juga berada dalam pembicaraan langsung."

Ia menguraikan: "Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah pembicaraan yang sangat langsung, karena negosiasi memang sudah terjadi, begitu pula diskusinya, jadi, sudah pasti ada pergerakan dari City terkait Enzo Fernandez."

Ia menutup: "Inilah sikap Chelsea. Kami akan terus memantau situasi kesepakatan ini, tetapi jelas bahwa ini akan menjadi hari yang besar dan padat. Manchester City masih berbicara dengan perwakilan sang pemain, sehingga kesepakatan ini masih terbuka. Kita harus mengetahui apakah Manchester City akan memutuskan membayar jumlah yang diminta atau tidak."

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google