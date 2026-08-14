Para petinggi Manchester City menggelar pertemuan penting dengan agen Enzo Fernandez, gelandang Chelsea, dalam beberapa jam terakhir.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, mengatakan di kanal "YouTube" miliknya: "Hari ini adalah harinya Enzo Fernandez. Sekadar mengingatkan, Chelsea sudah sangat jelas. Pesan yang disampaikan langsung kepada Manchester City selama 48 jam terakhir sudah tegas."

Ia menambahkan: "Chelsea memandang kisah Enzo Fernandez akan berakhir di bursa transfer hari ini. Entah Manchester City menaruh 120 juta pound sterling bersih di atas meja hari ini, atau Enzo Fernandez akan bertahan bersama Chelsea."

Ia melanjutkan: "Inilah sikap klub. Sayangnya saya bukan pemilik atau direktur Chelsea untuk memberi tahu Anda apa yang akan mereka lakukan setelah itu, tetapi untuk saat ini, sikap klub sudah dinyatakan, jelas, dan tegas, dan tampaknya mereka tidak sedang memainkan permainan ini hanya untuk mendapatkan uang dari sang pemain, jika tidak, mereka bisa saja melanjutkan negosiasi besok juga."

Ia meneruskan: "Chelsea tampak sangat serius soal batas waktu yang berakhir pada hari Jumat pukul 17.00 waktu Inggris."

Ia menyusul: "Saat ini terdapat kontak antara Manchester City dan orang-orang dekat Enzo Fernandez, yang berlangsung sepanjang hari. Dan selama 24 jam terakhir, City dan agen sang pemain juga berada dalam pembicaraan langsung."

Ia menguraikan: "Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah pembicaraan yang sangat langsung, karena negosiasi memang sudah terjadi, begitu pula diskusinya, jadi, sudah pasti ada pergerakan dari City terkait Enzo Fernandez."

Ia menutup: "Inilah sikap Chelsea. Kami akan terus memantau situasi kesepakatan ini, tetapi jelas bahwa ini akan menjadi hari yang besar dan padat. Manchester City masih berbicara dengan perwakilan sang pemain, sehingga kesepakatan ini masih terbuka. Kita harus mengetahui apakah Manchester City akan memutuskan membayar jumlah yang diminta atau tidak."



