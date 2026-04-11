"Sebelum saya bergabung dengan Ajax, kondisi saya jauh lebih baik daripada sekarang"

Maurice Steijn merasa kecewa dengan citra yang terbentuk setelah masa kerjanya di Ajax. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Sparta Rotterdam tersebut dalam wawancara dengan NU.nl.

Steijn ditunjuk sebagai pelatih baru Ajax pada Juni 2023 oleh Sven Mislintat, yang saat itu menjabat sebagai direktur urusan sepak bola.

Dalam waktu kurang dari setengah tahun, pria asal Den Haag itu dipecat. Steijn dianggap bertanggung jawab atas hasil yang buruk.

Sejak saat itu, citra tersebut telah berubah, demikian kata Steijn. “Klub seperti Ajax biasanya terlihat sangat bagus di CV, tetapi kali ini berbeda. Citra saya jauh lebih baik sebelum saya bergabung dengan Ajax daripada setelahnya.”

“Masa-masa di Ajax itu sangat berdampak, termasuk bagi keluarga saya. Mereka, misalnya, tidak meminta agar kehidupan pribadi kami tiba-tiba muncul di majalah gosip,” kata Steijn.

Namun, setelah beberapa tahun di Sparta, Steijn ingin melakukannya lagi. “Saya rasa saya sudah membuktikan diri. Saya berani kembali ke klub besar.”

Steijn tidak terlalu memikirkannya. “Jika tidak ada tawaran, tidak apa-apa. Secara finansial saya baik-baik saja, jadi cuti panjang juga bisa, jika saat ini tidak ada tawaran yang tepat.”

“Jika ada tawaran dari klub besar, saya pasti akan menerimanya. Jika tidak, saya tidak akan kehilangan tidur karena hal itu,” tutup Steijn.