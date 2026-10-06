Sebelum perpisahan besar: Messi tinggalkan pesan menyentuh yang merangkum 20 tahun bersama Argentina

Beberapa jam sebelum tirai turun atas perjalanannya bersama kostum Argentina, Lionel Messi menyampaikan pesan menyentuh yang merangkum perasaan perpisahan, setelah ia membagikan foto-foto dari sesi latihan terakhirnya bersama tim nasional negaranya, didampingi rekan-rekan setim dan anggota staf teknis.

Kapten Argentina itu membagikan melalui akun-akunnya di media sosial sejumlah foto, dan memberi keterangan dengan kata-kata sederhana namun sarat perasaan: "Momen-momen istimewa yang aku tahu akan aku rindukan," sebagai isyarat jelas atas semakin dekatnya akhir sebuah babak luar biasa dalam karier internasionalnya.

Messi bersiap menjalani laga terakhirnya bersama Argentina menghadapi Benin, Selasa dini hari, di Stadion Monumental di ibu kota Buenos Aires, pada sebuah malam yang diperkirakan akan bercorak historis bagi kapten tim nasional sekaligus pemilik kostum nomor 10 itu.

Setelah lebih dari dua dekade mengenakan kostum "Albiceleste", bintang berusia 39 tahun itu semakin dekat untuk menutup salah satu lembaran terpenting dalam kariernya, setelah bersama tim nasional ia mengukir sejarah yang penuh dengan gelar dan pencapaian.

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Federasi Sepak Bola Argentina telah menyiapkan sejumlah acara penghormatan khusus untuk Messi, sehingga laga menghadapi Benin berubah menjadi malam perpisahan luar biasa bagi pemain yang namanya terikat dengan momen-momen terbesar sepak bola Argentina di era modern.















