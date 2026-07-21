Sebelum Pengumuman Resmi.. Rekrutan Barcelona Terjebak di Hotel Tempatnya Menginap

Klub Barcelona semakin dekat dengan pengumuman resmi transfer musim panas keduanya, seiring pemain berkebangsaan Jerman Karim Adeyemi, sayap kanan berusia 24 tahun, tinggal menunggu penyelesaian kepindahannya ke tim untuk menjadi rekrutan kedua pelatih Hansi Flick pada musim 2026-2027 setelah Anthony Gordon.

Adeyemi telah mencapai kesepakatan dengan klub Catalan itu pekan lalu, namun kepindahannya belum berstatus resmi, dan tampaknya tidak mungkin transfer tersebut diumumkan hari Selasa ini bersamaan dengan kedatangan presiden klub Joan Laporta setelah ia menyaksikan final Piala Dunia dari stadion, di mana sang pemain harus berada di salah satu hotel di Barcelona menunggu persiapan pengenalannya secara resmi yang dinantikan dalam beberapa jam ke depan.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Adeyemi tiba di Barcelona pada hari Rabu lalu, sementara ia menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis.

Penyerang asal Jerman itu akan bermain untuk Barcelona selama lima musim mendatang, dengan klub Catalan tersebut akan membayar Borussia Dortmund sebesar 22 juta euro ditambah 7 juta euro lainnya sebagai variabel yang mungkin.

Meskipun transfer ini telah sepenuhnya rampung, konfirmasi resmi belum juga dikeluarkan hingga saat ini.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa semua indikasi mengarah pada kemungkinan pengumuman hari ini, namun manajemen klub Catalan itu melihat hal tersebut sulit karena belum yakin tersedia waktu yang cukup untuk menyusun agenda acara, terutama dengan kedatangan Joan Laporta hari ini di Barcelona setelah ia menyaksikan final Piala Dunia.

Kantor-kantor manajemen Barcelona menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pekan ini tanpa ada keraguan sedikit pun mengenai hal itu.

Terkait persiapan pengenalannya, Karim Adeyemi menunggu kabar bersama orang-orang terdekatnya di dalam hotel yang biasa digunakan untuk penginapan Barcelona dan sangat dekat dengan stadion "Spotify Camp Nou".

Sayap kanan yang akan bersaing dengan Lamine Yamal untuk mendapatkan tempat di susunan pemain utama pelatihnya Hansi Flick itu belum dapat bergabung dalam latihan bersama tim Barcelona atau melakukan latihan mandiri di fasilitas olahraga klub, karena ia belum menandatangani kontrak dan belum terdaftar di lembaga jaminan sosial.

Dalam konteks terkait, Joan Laporta, presiden Barcelona, menegaskan bahwa klub Catalan itu akan memperkenalkan transfer Adeyemi besok Rabu.