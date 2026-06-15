Sebelum pengumuman resmi... Moshie menempatkan Tunisia pada posisi yang memalukan dalam sejarah Piala Dunia

Dalam langkah yang mencerminkan besarnya kekecewaan yang dirasakan oleh para pendukung Tunisia dan para pejabat setelah penampilan mengecewakan pada laga perdana di Piala Dunia 2026, Asosiasi Sepak Bola Tunisia (FTF) memecat pelatih kepala Sabri Lamouchi dari jabatannya pada hari Senin ini.

Sumber dari surat kabar Prancis L'Équipe mengungkapkan bahwa keputusan pemecatan tersebut diambil secara resmi setelah kekalahan telak yang diderita "Elang Kartago" pada Senin pagi ini dari tim nasional Swedia dengan skor 5-1 dalam pertandingan pembuka grup, yang membuat tim nasional Tunisia berada di bawah tekanan sejak awal turnamen.

Timnas Tunisia menjadi tim kedua yang memecat pelatihnya setelah pertandingan pembuka dalam sejarah Piala Dunia, setelah timnas Skotlandia yang memecat pelatihnya pada edisi 1954, menurut data Opta.

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Pelatih asal Prancis-Tunisia, Sabri Lamouchi, baru saja mengambil alih timnas Tunisia pada Januari lalu, yaitu kurang dari enam bulan sebelum dimulainya Piala Dunia.

Meskipun ada harapan besar yang ditumpukan padanya untuk merestrukturisasi tim dan memberikan identitas permainan yang jelas, hasil pahit melawan Swedia mempercepat keputusan pemecatannya, terutama karena ia juga mengalami kekalahan serupa dalam laga persahabatan melawan Belgia beberapa hari sebelum turnamen.

Federasi Sepak Bola Tunisia belum mengumumkan keputusan tersebut secara resmi, namun laporan L'Équipe telah dikonfirmasi oleh beberapa sumber Tunisia, yang juga menyebutkan bahwa calon penggantinya akan dipilih dari antara mantan pelatih El-Nisour de Carthage, Munther Al-Kabeer, dan Wahbi Khazri.

Timnas Tunisia akan memainkan pertandingan kedua di Grup F melawan Jepang pada Minggu pagi mendatang, sebelum menutup pertandingan babak penyisihan grup melawan Belanda pada Jumat, 26 Juni.