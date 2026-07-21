Klub Barcelona semakin dekat untuk mengumumkan secara resmi transfer kedua mereka di bursa musim panas ini, di mana pemain Jerman Karim Adeyemi, winger kanan berusia 24 tahun, tinggal menunggu kepastian bergabung dengan tim untuk menjadi rekrutan kedua pelatih Hansi Flick pada musim 2026-2027 setelah Anthony Gordon.

Adeyemi telah mencapai kesepakatan dengan klub Catalan itu pekan lalu, namun kepindahannya belum mendapatkan status resmi, dan tampaknya tidak mungkin transfer tersebut diumumkan hari Selasa ini bertepatan dengan kedatangan presiden klub Joan Laporta setelah menyaksikan final Piala Dunia dari stadion, di mana sang pemain diwajibkan berada di salah satu hotel di Barcelona menunggu pengaturan perkenalan resminya yang dinanti dalam beberapa jam ke depan.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Adeyemi tiba di Barcelona Rabu lalu, sementara ia menjalani pemeriksaan medis pada hari Kamis.

Penyerang Jerman itu akan bermain di skuad Barcelona untuk lima musim mendatang, dengan klub Catalan itu akan membayar kepada Borussia Dortmund sebesar 22 juta euro ditambah 7 juta euro lainnya sebagai variabel yang mungkin terjadi.

Meski transfer ini telah rampung sepenuhnya, konfirmasi resmi belum juga dikeluarkan hingga saat ini.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa semua indikasi mengarah pada kemungkinan pengumuman hari ini, namun manajemen klub Catalan itu melihat hal tersebut sulit dilakukan karena belum yakin tersedia waktu yang cukup untuk menyusun agenda acara tersebut, terutama dengan kedatangan Joan Laporta hari ini ke Barcelona setelah menyaksikan final Piala Dunia.

Kantor-kantor administrasi Barcelona menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pekan ini tanpa adanya keraguan sama sekali mengenai hal tersebut.

Terkait pengaturan perkenalannya, Karim Adeyemi menunggu kabar bersama orang-orang terdekatnya di dalam hotel yang biasa dipakai Barcelona untuk menginap dan sangat dekat dengan stadion "Spotify Camp Nou".

Winger kanan yang akan bersaing dengan Lamine Yamal memperebutkan tempat di susunan pemain utama pelatihnya Hansi Flick itu belum bisa bergabung dalam latihan bersama Barcelona atau menjalani latihan sendiri di fasilitas olahraga klub, mengingat ia belum menandatangani kontrak dan belum terdaftar di lembaga jaminan sosial.