Sejumlah laporan media Prancis mengungkap penggagalan sebuah rencana kejahatan berbahaya yang menargetkan penculikan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, bersama 25 tokoh lainnya dari kalangan pemain sepak bola, penyanyi rap, dan pengusaha kaya raya.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa otoritas Prancis telah menangkap seorang pemuda bernama "Clement L", berusia 18 tahun, yang mengelola sebuah organisasi kejahatan dengan nama samaran "Lester Z".

Surat kabar itu menjelaskan bahwa terdakwa sudah menjalani hukuman penjara dalam kasus perampokan bersenjata dan mucikari, namun penyelidikan mengungkap bahwa ia terus mengelola anggota geng dari dalam sel tahanannya, dengan menggunakan aplikasi "Snapchat" untuk memberikan instruksi.

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Ditambahkan pula bahwa polisi berhasil mengidentifikasi identitasnya setelah menyelidiki sebuah aksi perampokan yang menargetkan sebuah toko jam tangan mewah di kota Neuilly-sur-Seine pada April lalu.

Selama pemeriksaan dua telepon genggamnya, otoritas menemukan sebuah daftar yang memuat alamat dan informasi terkait 26 target yang direncanakan akan diculik oleh organisasi tersebut, di antaranya para pemain, seniman rap, dan pengusaha yang memiliki kekayaan besar.

Sebuah sumber peradilan menegaskan bahwa Kylian Mbappe adalah salah satu target paling utama dalam daftar tersebut, bersama seorang penyanyi rap, di samping sejumlah pengusaha, di antaranya seorang pedagang perhiasan, seorang pedagang daging asal Turki, dan seorang pengusaha asal China, yang semuanya adalah pemilik kekayaan besar.

Selama penyelidikan, terdakwa, yang meninggalkan studi pada tahun pertama sebuah program pelatihan profesional di bidang memasak, mengatakan bahwa ia berharap dapat menyelesaikan pendidikannya dan bekerja sebagai juru masak di masa depan, meskipun tuduhan-tuduhan berat dialamatkan kepadanya.

Pengungkapan rencana ini memicu keterkejutan luas di Prancis, terlebih daftar target itu memuat nama-nama besar, dipimpin oleh bintang Real Madrid dan kapten timnas Prancis.

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