Sebelum penandatanganan kontrak dengan Anda... Pasien keempat dirawat di Rumah Sakit Ahli Jeddah

Seorang pemain keempat bergabung dengan tim Al-Ahli Jeddah, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Damak, dalam kompetisi Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli akan menjamu Dhamk pada Sabtu mendatang di Stadion Al-Inmaa, Jeddah, dalam putaran ke-27 Liga Roshen Saudi.

Jurnalis Saudi, Walid Saeed, melalui akun resminya di platform "X", mengatakan bahwa Ali Majrashi, bek sayap Al-Ahli, kembali ke tim dalam kondisi cedera yang dialaminya saat membela tim nasional Saudi.

Said menjelaskan bahwa bek asal Saudi Arabia tersebut akan menjalani pemeriksaan medis, yang setelahnya akan ditentukan program terapi dan rehabilitasi yang akan dijalani selama periode mendatang.

Majrashi menjadi pemain keempat yang mengalami cedera di skuad Al-Ahli saat ini, setelah rekan setimnya Zakaria Hawsawi yang juga mengalami cedera di kamp tim nasional Saudi.

Daftar tersebut juga mencakup gelandang Valentin Atangana yang mengalami cedera pada sendi kakinya, Senin lalu, akibat intervensi salah satu rekan setimnya selama latihan timnas Prancis U-21.

Selain itu, bek asal Turki, Merih Demiral, mengalami cedera sebelum jeda internasional terakhir pada bulan Maret ini, di mana ia masuk dalam skuad timnas negaranya yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Perlu dicatat bahwa Al-Ahli berada di posisi ketiga klasemen Liga Saudi dengan 62 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan 2 poin di belakang Al-Hilal yang berada di posisi kedua.