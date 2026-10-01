Sebelum pemeriksaan: Rencana rahasia Barcelona untuk menyembunyikan Raphinha

Pemain asal Brasil, Raphinha, telah tiba di Barcelona setelah mendarat di kota tersebut pada hari Kamis ini, datang dari Australia melalui Dubai, tempat ia berada bersama timnas Brasil selama periode jeda internasional saat ini.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Raphinha kembali lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, setelah edema pada paha kanannya menghalanginya untuk menyelesaikan laga uji coba kedua Brasil melawan Australia.

Perjalanan pulangnya cukup panjang, karena Raphinha memulai perjalanannya dari Brisbane, singgah di Dubai, dan dari sana ia menaiki penerbangan reguler menuju Barcelona.

Awalnya pemain itu dijadwalkan tiba sekitar pukul satu siang, tetapi ia mendarat di Barcelona pada waktu yang lebih lambat.

Baik Barcelona maupun sang pemain memilih untuk menjaga kerahasiaan sebisa mungkin selama kepulangannya, dan menghindari sorotan saat ia meninggalkan bandara. Oleh karena itu, para jurnalis tidak dapat melihat pemain itu saat meninggalkan fasilitas tersebut, setelah aparat keamanan klub melakukan sejumlah langkah untuk menjauhkan para jurnalis dari area kedatangan di Terminal 1 Bandara El Prat.

Dan kini, pemeriksaan medis masih harus ditunggu, yang menurut sumber dari dalam klub akan dilakukan besok, Jumat, guna menentukan secara akurat tingkat keparahan cedera tersebut.

Optimisme menyelimuti internal Barcelona, dengan keyakinan bahwa masalah ini tidak akan melebihi batas edema yang ditemukan oleh tim medis timnas Brasil.