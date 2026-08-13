Klub Al Ahli memutuskan untuk melepas sejumlah pemainnya, sebelum dimulainya musim sepakbola baru 2026-2027, melalui peminjaman mereka ke klub-klub Liga Roshn Arab Saudi.

Jurnalis Arab Saudi Walid Saeed mengungkapkan persetujuan manajemen Al Ahli untuk meminjamkan dua bakat muda ke dua klub di Liga Roshn selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Saeed mengatakan, melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Al Ahli menyetujui peminjaman gelandangnya Eid Al Mawlad ke klub Al Faisaly, dan bek kirinya Yazan Madani ke Al Kholood, selama musim mendatang.

Langkah ini diambil untuk memberi kesempatan kepada para pemain berbakat tersebut memperoleh lebih banyak menit bermain pada musim mendatang, mengingat mereka jauh dari kesempatan tampil bersama tim utama.

Al Mawlad bergabung ke Al Ahli pada musim dingin 2025, datang dari Al Akhdoud, namun ia gagal mengamankan tempat di susunan pemain inti, dan hanya tampil dalam 33 pertandingan, satu di antaranya sebagai starter, serta tidak mencetak atau menciptakan gol apa pun.

Sebaliknya, Yazan Madani merupakan lulusan tim-tim junior Al Ahli, dan bergabung ke tim utama pada musim panas tahun lalu, namun ia hanya tampil dalam 3 pertandingan, tanpa mencetak atau menciptakan gol apa pun selama itu.

Perlu disebutkan bahwa Al Ahli akan memulai perjalanannya di Liga Roshn Arab Saudi, hari ini Kamis, ketika bertandang ke Al Diriyah, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.