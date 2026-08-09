Darwin Nunez, bintang Al Hilal Arab Saudi, mengirimkan pesan kepada rekan senegaranya, Ronald Araujo, pemain Barcelona yang akan bergabung ke Liverpool pada bursa transfer musim panas ini.

Araujo akan bergabung ke Liverpool setelah tercapai kesepakatan dengan Barcelona untuk menuntaskan transaksi tersebut berstatus pinjaman selama musim 2026-2027. Liverpool akan menanggung penuh gajinya, disertai opsi pembelian senilai 55 juta euro.

Pemain asal Uruguay berusia 27 tahun ini datang untuk memperkuat lini pertahanan yang kehilangan Ibrahima Konate musim panas ini, sekaligus memberikan dukungan bagi Virgil van Dijk, Giovanni Leoni, dan Jeremie Frimpong.

Nunez mengirimkan pesan kepada sang bek melalui media sosial, di mana ia menulis: "Semoga sukses selalu di klub besar ini, kawanku".

Kemudian ia menyinggung atmosfer istimewa yang menanti sang pemain di Stadion Anfield: "Aku sangat bahagia karena kamu merasakan kecintaan dan dukungan dari suporter Liverpool. Mereka istimewa dan akan membuatmu merasakannya, kini kamu juga bagian dari pendukung Liverpool".

Nunez menutup pesannya dengan menegaskan kepada rekan senegaranya bahwa ia akan terus mendukungnya dari kejauhan.

Perlu diingat bahwa Nunez adalah pemain di skuad Liverpool sebelum pindah ke Al Hilal Arab Saudi pada musim panas 2025.