Pelatih Michael Carrick melanjutkan tugasnya menakhodai Manchester United dalam laga melawan Chelsea, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang, dalam ajang Liga Primer Inggris.

Sejumlah sumber mengungkapkan kepada badan penyiaran Inggris "BBC" bahwa Carrick, yang berusia 45 tahun, akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki jalannya tim di Stadion Old Trafford, setelah awal musim yang katastrofik.

Carrick memimpin latihan Manchester United pada Selasa pagi, sebagai bagian dari persiapan tim untuk mengakhiri rangkaian 8 pertandingan beruntun tanpa meraih kemenangan di seluruh kompetisi, saat mereka bertandang ke markas Chelsea di Stadion Stamford Bridge pada hari Sabtu.

Kekalahan telak dari Bournemouth dengan skor 0-3, pada hari Minggu lalu di Stadion Old Trafford, memicu keraguan seputar masa depan Carrick, di tengah posisi Manchester United yang menempati peringkat ketujuh belas, hanya berjarak satu peringkat dari zona degradasi.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Informasi menunjukkan bahwa manajemen Manchester United telah membahas kemungkinan memecat Carrick dan mendatangkan pelatih baru, dengan menempatkan Eddie Howe, mantan pelatih Newcastle United, dan Julian Nagelsmann, mantan direktur teknik timnas Jerman, sebagai opsi yang dipertimbangkan.

Namun, sejumlah sumber menegaskan kepada badan penyiaran Inggris bahwa mantan pelatih Middlesbrough itu akan memimpin Manchester United menghadapi Chelsea, serta akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hasil tim dan mengembalikan performanya.







