Sebelum malam Ballon d'Or: kejutan menggemparkan yang dibintangi "legenda dunia"

Majalah "France Football" mengumumkan pemilihan legenda Arsenal, Thierry Henry asal Prancis, untuk memandu gelaran edisi ke-70 penghargaan Ballon d'Or, yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Inggris, London, pada hari Senin mendatang, bersama jurnalis olahraga Kate Scott.

Henry tampil untuk pertama kalinya sebagai pembawa acara gelaran global ini, menggantikan Ruud Gullit asal Belanda, sementara Scott mempertahankan tugasnya untuk tahun kedua secara beruntun, setelah ikut memandu edisi 2025, menandai penampilan keempatnya dalam acara ini, usai edisi 2014 dan 2015.

Langkah ini hadir bertepatan dengan penyelenggaraan gelaran Ballon d'Or untuk pertama kalinya di London, di mana teater "London Palladium" menjadi tuan rumah perayaan yang bertepatan dengan 70 tahun sejak penghargaan ini pertama kali digelar, dalam edisi yang diperkirakan akan mempertemukan bintang-bintang sepak bola paling terkemuka untuk merayakan pencapaian mereka.

Henry dan Scott kerap bekerja sama secara profesional, di mana keduanya ikut memandu program "Golazo" di jaringan "CBS Sports" yang mengkhususkan diri pada liputan Liga Champions Eropa, bersama Jamie Carragher dan Micah Richards.

Henry mengungkapkan kebahagiaannya terpilih untuk memandu gelaran tersebut, menegaskan keterikatannya yang besar dengan ibu kota Inggris dan budaya sepak bolanya, ia berkata: "London adalah rumahku, dan aku memiliki keterikatan yang erat dengan kota ini, budaya sepak bolanya, serta para suporternya yang antusias. Memandu acara di sini bersama rekan dan sahabatku Kate adalah pilihan yang paling tepat, dan aku memperkirakan ini akan menjadi malam yang istimewa untuk merayakan talenta-talenta terhebat di dunia sepak bola."

Dari sisinya, Kate Scott mengungkapkan kebanggaannya kembali memandu gelaran tersebut, menilai bahwa Ballon d'Or merupakan momen istimewa untuk merayakan para pemain yang meninggalkan jejak dalam permainan ini dan menginspirasi generasi-generasi baru.

Jurnalis asal Inggris itu berkata: "Merupakan kesenangan bagiku melihat dunia sepak bola berkumpul untuk merayakan para pemain yang menginspirasi seluruh generasi, dan sebuah kehormatan bagiku untuk kembali memandu acara legendaris ini."