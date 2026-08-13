Masa depan Marc Casado, bintang Barcelona, masih menggantung, namun ia semakin kuat mengarah ke Al Hilal Arab Saudi.

Al Hilal bersiap melancarkan upaya baru untuk merampungkan kesepakatan dengan Casado, sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas.

Surat kabar Sport melaporkan, mengutip surat kabar Arab Saudi "Al Yaum", bahwa Al Hilal memutuskan untuk mengintensifkan upayanya setelah diketahui bahwa Casado hingga kini belum mengambil keputusan akhir mengenai tujuan berikutnya.

Surat kabar itu menyatakan, "Al Hilal bersiap mengajukan tawaran baru untuk merekrut Marc Casado, setelah memastikan bahwa sang pemain belum secara final menetapkan keputusannya soal masa depannya."

Al Hilal sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk merekrut sang pemain, melalui tawaran yang nilainya mendekati 30 juta euro, namun kini mereka bersiap mengajukan tawaran yang lebih besar dalam upaya meyakinkan sang pemain dan Barcelona secara final.

Al Hilal bukanlah satu-satunya klub Arab Saudi yang berminat pada Casado, sebab Al Ahli Jeddah juga menunjukkan ketertarikan pada pemain muda tersebut, dan masih terus memantau situasinya.

Barcelona berpegang teguh pada sikapnya, yakni tidak akan melepas Marc Casado dengan harga kurang dari 40 juta euro.

Sambil menanti kepastian masa depannya, situasi Casado dari sisi olahraga menjadi semakin sulit, sebab ia kini berada di luar rencana tim utama bersama sejumlah pemain lain yang tujuan masa depannya juga belum ditentukan.

Joffre Torrents, Toni Fernández, eh, Toni, Marc Casado, Héctor Fort, Toni, dan Guille Fernández, masing-masing menjalani latihan terpisah dari kelompok utama pada Selasa lalu.

Bagi Barcelona, proses penjualan Casado memiliki arti penting ganda. Selain menuntaskan masa depan seorang pemain yang tampaknya tidak masuk dalam rencana prioritas klub, transaksi yang nilainya mendekati 40 juta euro akan memungkinkan klub meraih pemasukan penting dan menyediakan ruang finansial.

Dengan kesiapan Al Hilal untuk kembali dengan kuat ke meja negosiasi, di samping pemantauan Al Ahli terhadap situasi sang pemain, hari-hari mendatang bisa menjadi sangat menentukan.