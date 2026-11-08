Tim putri Barcelona meraih kemenangan besar atas tamunya, Madrid CFF (klub sepak bola wanita independen), dengan skor 5-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya di Stadion Johan Cruyff, dalam ajang Liga Spanyol. Tim asal Catalunya itu pun melanjutkan rentetan hasil positifnya dan mempertahankan catatan tanpa kekalahan di kompetisi tersebut, sekaligus memperlebar jarak dengan Real Madrid yang menempati posisi kedua menjadi 4 poin, menjelang laga yang dinanti melawan Arsenal pada hari Kamis mendatang.

Pelatih Pere Romeu memanfaatkan laga ini untuk mengistirahatkan sejumlah pemain intinya, melakukan perubahan pada susunan pemain, dan memberi kesempatan kepada beberapa elemen muda, sebagai persiapan menghadapi laga Eropa yang dinanti di Stadion Spotify Camp Nou.

Susunan pemain inti menyaksikan absennya Patri Guijarro, Van Asten, dan Aitana, sementara gelandang asal Catalunya itu tidak bermain satu menit pun, sedangkan Rosalía mempertahankan tempatnya setelah menjalani laga derbi secara penuh, dan Sydney mengisi posisi bek kanan, dengan Aïcha bermain di samping Martina Fernández di jantung pertahanan.

Sebelum laga dimulai, ada penghormatan yang mengharukan untuk Jesús de Miguel. Para pemain memasuki lapangan tanpa diiringi lagu kebangsaan, dan mereka berdiri mengheningkan cipta selama satu menit dengan iringan alunan "Cant dels Ocells" karya Pau Casals, sebelum laga kembali dihentikan pada menit kesembilan untuk mengenang beliau.

Barcelona memulai laga dengan tekanan serangan yang jelas, dan Pina nyaris membuka skor lebih awal lewat sepakan yang ditepis kiper Belén. Namun, Madrid CFF menunjukkan keinginan untuk bersaing, dan mengandalkan tekanan tinggi serta upaya mengimbangi tuan rumah dalam penguasaan bola.

Akan tetapi, dominasi tim Catalunya memaksa tamu mundur ke daerah mereka sendiri, di tengah upaya berulang untuk menembus pertahanan mereka, terutama umpan-umpan silang Graham Hansen dari sisi kanan.

Di sisi lain, Barcelona berhasil membatasi bahaya serangan balik lawannya, berkat penampilan bertahan yang solid dari Aïcha, yang unggul dalam duel-duelnya melawan Oubamba, kartu serangan paling menonjol milik Madrid CFF.

Sebelum paruh pertama berakhir, Barcelona menerjemahkan keunggulannya menjadi dua gol. Brugts membuka skor setelah memanfaatkan bola dari Hickman di dalam kotak penalti, dan berhasil melewati kiper Belén lalu menempatkan bola ke gawang.

Tidak lama kemudian, Ewa Pajor menambah gol kedua lewat sepakan keras, menyusul serangan kolektif yang diawali usaha individu yang apik dari Pina, sebelum Caroline melanjutkan pembangunan serangan dengan umpan matang.

Di awal babak kedua, Pere Romeu melakukan 3 pergantian, dengan memasukkan Van Asten, Carla Julià, dan Patri Guijarro menggantikan Aïcha, Brugts, dan Graham Hansen. Ia juga memberi Marta Torrejón kesempatan tampil pada momen bersejarah, setelah ia mencapai laga resmi ke-500 dengan kostum Barcelona, menjadikannya pemain ketiga yang meraih pencapaian ini, setelah Melanie Serrano dan Alexia Putellas.

Gol ketiga pun tak lama kemudian terjadi, setelah Patri Torrejón mengirim umpan silang matang ke dalam kotak enam yard, yang disambut Carla Julià dengan sepakan yang sukses bersarang di gawang.

Barcelona melanjutkan keunggulannya, dan Patri Guijarro menambah gol keempat lewat sepakan keras dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola yang disiapkan Rosalía, sebelum Pina menutup pesta lima gol, usai umpan dari Patri Guijarro setelah kerja sama baru dengan Carla Julià.

Pada menit-menit akhir, Madrid CFF berhasil mencetak gol penyelamat muka, setelah Alba Ruiz mengumpan bola kepada Konan, yang menerimanya di titik penalti dan menyepaknya ke gawang Barcelona, sehingga laga berakhir dengan kemenangan tuan rumah 5-1.

Dengan kemenangan ini, Barcelona melanjutkan penampilan kuatnya di Liga Spanyol, memanfaatkan tergelincirnya Real Madrid pada hari Sabtu untuk memperlebar jarak dengannya menjadi 4 poin, sehingga tim besutan Pere Romeu mendapatkan suntikan moral penting sebelum menjamu Arsenal dalam laga Eropa yang dinanti pada hari Kamis mendatang.