Beberapa jam sebelum laga yang dinanti antara timnas Arab Saudi dan Qatar, para suporter Arab Saudi mendapat dukungan tak terduga dari luar tribun hijau, setelah persiapan pertandingan menyaksikan sebuah langkah yang berpotensi memberi mereka ruang lebih besar untuk menciptakan pemandangan suporter yang luar biasa.

Menurut yang disebutkan oleh kanal "Al-Arabiya" Arab Saudi, Federasi Sepak Bola Qatar memutuskan untuk melepaskan posisinya di bagian depan tribun demi kepentingan suporter Arab Saudi, dalam sebuah langkah yang memungkinkan para pendukung Arab Saudi memanfaatkan ruang tambahan selama pertandingan.

Langkah ini hadir di tengah persiapan suporter Arab Saudi untuk menampilkan tifo khusus yang bertuliskan "Kehormatan dan Kebanggaan", di mana mereka berupaya menyiapkan panel suporter dengan tampilan yang layak dengan pentingnya laga ini, serta memberi mereka kehadiran yang mencolok di dalam tribun.

Posisi tribun merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tifo, terutama karena panel suporter membutuhkan ruang yang jelas agar pesan visual tampil sesuai dengan yang diinginkan. Hal inilah yang membuat keputusan Federasi Qatar melepaskan posisi depannya menjadi faktor pendukung bagi suporter Arab Saudi sebelum laga dimulai.

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Suporter Arab Saudi berharap dapat memanfaatkan ruang yang tersedia untuk menyuguhkan salah satu momen suporter paling menonjol dalam turnamen, terutama karena tulisan "Kehormatan dan Kebanggaan" membawa pesan langsung yang mencerminkan perasaan para pendukung terhadap timnas serta keinginan mereka untuk mendukungnya selama laga.

Dengan demikian, suporter Arab Saudi berada di hadapan peluang untuk menyuguhkan pemandangan luar biasa di tribun, setelah langkah Qatar turut mempermudah pelaksanaan tifo "Kehormatan dan Kebanggaan", sehingga semua mata tertuju sebelum peluit awal pada apa yang akan disuguhkan tribun Arab Saudi di laga puncak Teluk ini.