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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

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Sebelum laga perdana: Yaisle menempatkan pelatih Al-Ittihad di takhta Liga Roshn

Transfers
M. Jaissle
J. Wissing
Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League Elite Qualification
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Saudi Pro League
Jerman
Uni Emirat Arab
Arab Saudi

Pelatih asal Jerman itu memberikan tempat istimewa kepada rekan senegaranya

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, mantan direktur teknik tim Al-Ahli, menempatkan rekan senegaranya, Jens Wissing, pelatih rival tradisional Al-Ittihad, di puncak Liga Roshn Arab Saudi, sebelum dimulainya kompetisi musim baru.

Al-Ahli mengumumkan, Rabu lalu, kepergian Jaissle dari kursi kepelatihan secara resmi, setelah membayar nilai klausul penalti dalam kontraknya, untuk menangani klub Inggris Newcastle United, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa kepergian Jaissle menjadikan Jens Wissing sebagai pelatih termuda di Liga Roshn Arab Saudi, sebelum dimulainya musim baru.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kedua pelatih tersebut berusia 38 tahun, namun Wissing lebih tua 3 bulan dari Jaissle, sehingga menjadikannya pelatih termuda kedua di Liga Roshn, sebelum mantan pelatih Al-Ahli itu pergi dan menyerahkan posisi pertama kepadanya.

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Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
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Al Ittihad
ITT
Saudi Pro League
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Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Tidak hanya itu, Jens Wissing menjadi satu-satunya pelatih di Liga Roshn Arab Saudi yang belum menyentuh angka 40 tahun sebelum dimulainya musim baru, disusul oleh pelatih asal Inggris, Des Buckingham, pelatih Al-Khaleej, yang berusia 41 tahun.

Sebaliknya, pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik tim Al-Nassr, menempati posisi kedua dalam daftar pelatih tertua di Liga Roshn, dengan usia 60 tahun, terpaut dua tahun di belakang pelatih asal Kroasia, Damir Buric, pelatih Abha, yang menduduki peringkat teratas.

Perlu diingat bahwa Liga Roshn Arab Saudi akan dimulai pada Kamis mendatang, melalui pertandingan Abha melawan Al-Hazem, sebelum Al-Ahli berhadapan dengan Al-Fateh, dan Al-Shabab melawan Al-Qadsiah pada hari yang sama.

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