Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, mantan direktur teknik tim Al-Ahli, menempatkan rekan senegaranya, Jens Wissing, pelatih rival tradisional Al-Ittihad, di puncak Liga Roshn Arab Saudi, sebelum dimulainya kompetisi musim baru.

Al-Ahli mengumumkan, Rabu lalu, kepergian Jaissle dari kursi kepelatihan secara resmi, setelah membayar nilai klausul penalti dalam kontraknya, untuk menangani klub Inggris Newcastle United, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa kepergian Jaissle menjadikan Jens Wissing sebagai pelatih termuda di Liga Roshn Arab Saudi, sebelum dimulainya musim baru.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kedua pelatih tersebut berusia 38 tahun, namun Wissing lebih tua 3 bulan dari Jaissle, sehingga menjadikannya pelatih termuda kedua di Liga Roshn, sebelum mantan pelatih Al-Ahli itu pergi dan menyerahkan posisi pertama kepadanya.

Tidak hanya itu, Jens Wissing menjadi satu-satunya pelatih di Liga Roshn Arab Saudi yang belum menyentuh angka 40 tahun sebelum dimulainya musim baru, disusul oleh pelatih asal Inggris, Des Buckingham, pelatih Al-Khaleej, yang berusia 41 tahun.

Sebaliknya, pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik tim Al-Nassr, menempati posisi kedua dalam daftar pelatih tertua di Liga Roshn, dengan usia 60 tahun, terpaut dua tahun di belakang pelatih asal Kroasia, Damir Buric, pelatih Abha, yang menduduki peringkat teratas.

Perlu diingat bahwa Liga Roshn Arab Saudi akan dimulai pada Kamis mendatang, melalui pertandingan Abha melawan Al-Hazem, sebelum Al-Ahli berhadapan dengan Al-Fateh, dan Al-Shabab melawan Al-Qadsiah pada hari yang sama.