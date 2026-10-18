Pemain Barcelona, Dani Olmo, mencetak gol kelima ke gawang Real Betis di Stadion La Cartuja, Sabtu kemarin, setelah tampil sebagai pemain pengganti. Ia pun memasuki pekan krusial dalam kondisi terbaiknya, di tengah persaingan ketat dengan Fermin Lopez untuk posisi pengatur serangan, dan hal itu menjadi sumber kekuatan tambahan bagi pelatih Hansi Flick.

Menurut surat kabar"Sport" asal Catalunya, Dani Olmo memilih momen yang tepat untuk kembali mencetak gol, mengakhiri puasa golnya sejak 15 Maret lalu, saat ia mencetak gol ke gawang Sevilla di Camp Nou.

Sejak saat itu, Barcelona dan timnas Spanyol telah menjalani 40 pertandingan, termasuk laga uji coba, tanpa Olmo berhasil menggetarkan jala.

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Meski jauh dari gol, Olmo tak berhenti memberi pengaruh, karena ia menyumbang 13 assist selama periode tersebut, dan menjadi elemen utama di timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia, setelah tampil di seluruh pertandingan turnamen dan menciptakan dua gol.

Ia juga mencatat 4 assist bersama Barcelona musim ini, di LaLiga dan Liga Champions, serta 3 assist lainnya bersama timnas di UEFA Nations League, yang menegaskan bahwa pengaruhnya tidak terbatas pada mencetak gol.

Arti penting gol Olmo semakin besar seiring mendekatnya pekan yang sangat sulit bagi Barcelona, yang mencakup laga melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, lalu El Clasico menghadapi Real Madrid pada 25 Oktober. Keduanya merupakan pertandingan yang bisa memengaruhi jalannya musim, dan Flick menjalaninya setelah gelandangnya itu kembali menemukan kepercayaan diri.

Menurut "Sport", Fermin memiliki keunggulan berdasarkan penampilannya musim ini, tetapi Flick berupaya memberi kesempatan bermain kepada para pemainnya dan merotasi keduanya dalam susunan pemain inti, bahkan menurunkan keduanya bersamaan di beberapa pertandingan, di belakang penyerang.

Fermin unggul dalam hal energi dan kemampuan menembus area penyelesaian akhir, sementara Olmo memberi tim ketenangan, visi bermain, dan assist. Hal itu memungkinkan Flick memilih yang paling sesuai berdasarkan lawan dan situasi pertandingan, sekaligus memiliki pemain pengganti yang mampu mengubah jalannya laga, seperti yang dilakukan Olmo melawan Betis.

Dengan semakin dekatnya dua laga melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid, Flick menghadapi keputusan penting soal siapa pemain yang akan ia andalkan di posisi pengatur serangan, namun Olmo telah membuktikan dengan gol terakhirnya bahwa ia siap memainkan peran krusial pada fase berikutnya.



