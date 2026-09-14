Klub Qatar, Al-Gharafa, memutuskan untuk mengumumkan perekrutan gelandang asal Aljazair, Ismael Bennacer, hanya 24 jam sebelum memulai perjalanannya di Liga Champions Asia Elite melawan Al-Hilal Arab Saudi.

Al-Hilal akan menjamu Al-Gharafa, besok Selasa, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama fase liga turnamen Asia tersebut.

Dan 24 jam sebelum pertandingan, Al-Gharafa merilis sebuah video melalui akun resminya di situs "X", yang mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Bennacer.

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Gelandang asal Aljazair itu akan bergabung dengan klub Qatar tersebut melalui transfer bebas, setelah AC Milan memutus kontraknya pada Agustus lalu, di mana ia akan mengenakan kostum bernomor 10 sebagaimana diungkapkan klub.

Keputusan ini datang setelah satu setengah musim yang dihabiskan Bennacer di luar Milan, di mana ia dipinjamkan ke klub Prancis Olympique Marseille, kemudian ke klub Kroasia Dinamo Zagreb, dalam upaya mengembalikan performanya dan menemukan peluang untuk bermain secara reguler jauh dari Stadion San Siro.

Pemain berusia 28 tahun itu gagal mengembalikan performa terbaiknya, yang mendorong pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic, mencoretnya dari daftar timnas Aljazair di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.