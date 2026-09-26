Real Madrid bisa bernapas lega setelah terungkapnya jenis cedera Kylian Mbappe pada lutut kirinya, karena pemeriksaan yang dijalani sang pemain di Valdebebas menunjukkan bahwa ia mengalami hiperekstensi pada kapsul belakang lutut, dan diperkirakan akan absen selama sekitar 15 hari.

Mbappe mengalami cedera saat tampil bersama timnas Prancis melawan Turki, Jumat kemarin, di UEFA Nations League, sebelum kembali ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan yang memastikan tidak adanya cedera serius, sehingga ia memulai tahap pemulihan di ibu kota Spanyol tersebut.

Berdasarkan perkiraan masa absen tersebut, Real Madrid berharap dapat kembali menggunakan jasa Mbappe bersamaan dengan kembali bergulirnya kompetisi La Liga, ketika mereka menjamu Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu pada 10 Oktober.

Mbappe bergabung dengan daftar pemain cedera yang mencakup Militao, Rodrygo, Mendy, Fede Valverde, dan Konate.

Konate sendiri mengalami cedera yang serupa dengan Mbappe, dengan masa pemulihan yang serupa pula, sehingga kembalinya ia bersama Valverde diperkirakan bertepatan dengan berlanjutnya kompetisi, sebelum jadwal El Clasico melawan Barcelona yang dinanti-nantikan pada 25 Oktober.

Meski Real Madrid lega dengan kondisi Mbappe, jeda internasional menimbulkan kekhawatiran bagi klub, setelah sejumlah besar pemainnya tampil dalam laga-laga beruntun dalam waktu yang singkat.

Beban semakin bertambah pada sebagian pemain karena jauhnya perjalanan, di antaranya Vinicius dan Endrick yang berada bersama Brasil di Australia dan India, serta Brahim Diaz yang akan bepergian bersama Maroko ke Afrika Selatan untuk menghadapi Lesotho.

Real Madrid mengalami 54 cedera sepanjang musim lalu, sementara Militao, Rodrygo, dan Mendy masih berada di luar lapangan.

Karena alasan inilah, Jose Mourinho menempatkan urusan cedera sebagai salah satu urusan utama yang berupaya ia atasi, dan ia mendatangkan Sandro Carico dari Benfica untuk memimpin departemen ilmu keolahragaan, yang berspesialisasi dalam pencegahan cedera dan manajemen beban fisik para pemain.

Langkah-langkah yang diambil tampaknya mulai membuahkan hasil selama bulan-bulan awal musim, karena daftar cedera hanya terbatas pada sejumlah kecil pemain, sebelum kekhawatiran kembali meningkat selama jeda saat ini, sehingga masalah cedera bertambah pada tantangan teknis yang harus dihadapi Mourinho.