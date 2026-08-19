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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

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Sebelum laga Al Ahly, Flick: Kami memiliki tim yang hebat dan siap berjuang untuk semua gelar

Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
H. Flick
Spanyol
Mesir
Jerman

Pelatih Jerman itu membangkitkan semangat suporter Barcelona dengan pesan-pesan penuh motivasi

Pelatih asal Jerman, Hans Flick, direktur teknik tim Barcelona, menegaskan kesiapan para pemainnya untuk bertarung memperebutkan seluruh gelar di musim baru, seiring kepemilikan elemen-elemen hebat yang memiliki kualitas tinggi.

Flick memimpin tim Barcelona saat menghadapi Al Ahly Mesir, hari Rabu ini, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam laga persahabatan memperebutkan Piala Joan Gamper.

Flick berkata dalam pesan kepada para suporter sebelum pertandingan: "Saya ingin memulai dengan menyampaikan terima kasih kepada kalian atas dukungan kalian untuk kami di musim lalu, dan menyambut para pemain serta anggota tim kepelatihan yang baru, kami senang atas kehadiran kalian bersama kami."

Ia menambahkan: "Saya punya sesuatu yang emosional untuk dikatakan, pada bulan Mei lalu, ketika saya kehilangan ayah saya, saya merasakan dukungan dan cinta yang luar biasa dari seluruh anggota keluarga Barcelona, dan bagi saya serta keluarga saya hal itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan."

Ia melanjutkan: "Kami akan memulai musim baru, hari Minggu mendatang, di Elche, saya percaya kami memiliki tim yang hebat dan memiliki banyak kualitas, dan ini berkat Deco (direktur olahraga), presiden (Joan Laporta), dan semua orang yang memiliki peran dalam hal itu."

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Ia menutup: "Kami siap untuk bekerja keras, hari demi hari, demi bertarung memperebutkan seluruh gelar, dan untuk itu, kami membutuhkan kalian semua, kami membutuhkan dukungan kalian, energi kalian, dan gairah kalian, hidup Barcelona, dan hidup Catalunya."

Perlu disebutkan bahwa Barcelona akan memulai musim baru, hari Minggu mendatang, saat bertandang ke markas Elche, pada pekan pertama Liga Spanyol.

Tim Catalan itu berupaya mempertahankan gelar Liga Spanyol untuk musim ketiga secara beruntun, ditambah meraih gelar Liga Champions Eropa setelah absen panjang sejak terakhir kali memenangkannya pada 2015.

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