Winger Al Hilal asal Brasil, Malcom, mencatatkan namanya dalam sejarah klub dengan tinta emas setelah meraih pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, di tengah beredarnya spekulasi seputar kepergiannya dari skuad pada bursa transfer musim panas saat ini.

Al Hilal menang atas Al Faisaly dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam pekan pertama Liga Roshn.

Malcom mencetak gol kedua Al Hilal, yang menjadi satu-satunya gol dari permainan terbuka, tepatnya pada menit ke-26 pertandingan, setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Al Faisaly, lalu melepaskan tembakan ke dalam gawang dengan brilian.

Menurut kanal "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Arab Saudi, gol ini menempatkan winger asal Brasil tersebut di puncak sejarah Al Hilal, setelah ia menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang terlibat dalam 5 gol pada pekan-pekan pembuka Liga Roshn.

Malcom meraih pencapaian bersejarah ini di saat namanya dikaitkan dengan kepergian dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berjalan, untuk pindah ke Al Diriyah, atau salah satu klub Brasil, Qatar, atau Uni Emirat Arab.

Perlu diingat bahwa Malcom bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari klub Rusia Zenit, dan membawa klub meraih 5 gelar, yaitu Liga Roshn Arab Saudi, dua gelar Piala Raja, serta dua gelar Piala Super Arab Saudi.