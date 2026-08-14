Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
imago-sport-1081064113.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Sebelum kepergian yang mungkin terjadi: Malcom mencatatkan sejarah bersama Al Hilal dengan pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Malcom
Arab Saudi
Brasil

Winger asal Brasil itu mencetak gol yang istimewa

Winger Al Hilal asal Brasil, Malcom, mencatatkan namanya dalam sejarah klub dengan tinta emas setelah meraih pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, di tengah beredarnya spekulasi seputar kepergiannya dari skuad pada bursa transfer musim panas saat ini.

Al Hilal menang atas Al Faisaly dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam pekan pertama Liga Roshn.

Malcom mencetak gol kedua Al Hilal, yang menjadi satu-satunya gol dari permainan terbuka, tepatnya pada menit ke-26 pertandingan, setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Al Faisaly, lalu melepaskan tembakan ke dalam gawang dengan brilian.

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiketmu sekarang!

Menurut kanal "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Arab Saudi, gol ini menempatkan winger asal Brasil tersebut di puncak sejarah Al Hilal, setelah ia menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang terlibat dalam 5 gol pada pekan-pekan pembuka Liga Roshn.

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

Malcom meraih pencapaian bersejarah ini di saat namanya dikaitkan dengan kepergian dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berjalan, untuk pindah ke Al Diriyah, atau salah satu klub Brasil, Qatar, atau Uni Emirat Arab.

Perlu diingat bahwa Malcom bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari klub Rusia Zenit, dan membawa klub meraih 5 gelar, yaitu Liga Roshn Arab Saudi, dua gelar Piala Raja, serta dua gelar Piala Super Arab Saudi.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google