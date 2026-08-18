Sementara kapten timnas Spanyol Rodri saat ini menjalani pemeriksaan medis bersama klub Barcelona, muncul informasi baru yang menyoroti peran Real Madrid dalam kesepakatan ini.

Klub Kerajaan tersebut telah berupaya mendatangkan Rodri, bintang Manchester City, selama beberapa pekan, namun gelandang asal Spanyol itu pada akhirnya memilih bergabung dengan rival Catalannya.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Barcelona telah merampungkan kesepakatan Rodri, dan hanya tersisa pengumuman resmi, setelah menyepakati seluruh detail finansial, di mana klub Catalan itu membayar 60 juta euro sebagai jumlah tetap ditambah 11 juta euro sebagai tambahan variabel.

Namun menurut program Spanyol "El Chiringuito", Real Madrid mengajukan tawaran awal kepada Manchester City senilai kurang dari 40 juta euro untuk mencoba mendatangkan peraih Ballon d'Or 2024 tersebut.

Program tersebut menyebutkan bahwa tawaran ini jauh lebih rendah dari ekspektasi Manchester City untuk pemain asal Spanyol itu, sementara Barcelona menunjukkan keinginan yang jauh lebih besar untuk menuntaskan kesepakatan Rodri.







