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Diterjemahkan oleh

Sebelum kedatangannya: Al Ittihad menyiapkan Richard Rios untuk El Clasico melawan Al Nassr

Transfers
R. Rios
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Kolombia
Arab Saudi

Apakah dia akan bermain?

Klub Al Ittihad mulai mempersiapkan pemain baru asal Kolombia mereka, Richard Rios, untuk tampil dalam laga klasik yang dinanti-nanti melawan rival tradisional Al Nassr, bahkan sebelum kedatangannya ke Kerajaan Arab Saudi.

Al Ittihad mengumumkan pada pagi hari Kamis ini bahwa mereka telah mendatangkan Richard Rios dari Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim ini, tanpa adanya klausul pembelian, sebagaimana yang diungkapkan sejumlah laporan pers.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" menyebutkan bahwa Al Ittihad akan berupaya menyiapkan Rios untuk tampil dalam laga klasik tersebut, meski pengumuman perekrutannya dilakukan hanya 72 jam sebelum pertandingan.

Al Ittihad akan menjamu Al Nassr lusa, Sabtu, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi.

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Saudi Pro League
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Al Ittihad
ITT
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Al Nassr FC
ALN

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, pada Kamis malam ini, sebagai persiapan untuk bergabung dengan latihan tim.

Begitu tiba, Rios akan langsung menuju markas klub Al Ittihad untuk menjalani tes lapangan, pada hari Kamis ini dan besok Jumat, guna memastikan sejauh mana kemampuannya untuk tampil dalam pertandingan melawan Al Nassr.

Rios menjadi gelandang keempat yang didatangkan "Sang Dekan" pada bursa transfer musim panas ini, setelah dua pemain Saudi, yakni Rakan Kaabi dari Al Fayha dan Mukhtar Ali dari Al Ettifaq, serta pemain Senegal, Dion Lopy, dari Almeria Spanyol.

Bintang Kolombia itu hanya bermain satu musim bersama Benfica, setelah bergabung dari Palmeiras pada musim panas lalu, dan tampil bersama mereka dalam 51 pertandingan di berbagai kompetisi. Selama itu ia berhasil mencetak 8 gol serta memberikan 6 assist.

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