Sebuah laporan media pada hari Senin ini membahas persaingan menuju Ballon d'Or 2026, serta perebutan panas antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe, bintang Barcelona dan Real Madrid.

Menurut survei yang dilakukan surat kabar "L'Equipe", Kylian Mbappe dianggap sebagai kandidat terkuat untuk meraih penghargaan Ballon d'Or.

Striker Prancis itu memuncaki daftar kandidat dan memiliki keunggulan untuk memenangi penghargaan tersebut berdasarkan survei ini.

Hasil voting ini kembali membawa persaingan untuk penghargaan prestisius tersebut, yang akan diserahkan pada 26 Oktober di London, ke permukaan.

Kejutan terbesar terletak di puncak klasemen: Lamine Yamal gagal menempati salah satu dari tiga posisi teratas dalam survei ini.

Hasil tersebut mencerminkan berlanjutnya pengaruh Mbappe dalam perebutan Ballon d'Or, dan menambah babak baru pada perdebatan seputar siapa yang layak memenangi penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola.

Kvaratskhelia dan Kane menempati peringkat berikutnya dalam survei surat kabar Prancis tersebut.

Survei surat kabar "L'Equipe" bukanlah hasil akhir penghargaan Ballon d'Or, namun memberikan gambaran mengenai bagaimana persaingan berjalan saat ini dan nama-nama yang mendapatkan konsensus terbesar di antara para pemilih.