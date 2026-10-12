Real Madrid masih berpegang pada harapan untuk menghapus sanksi yang diterima salah satu bintangnya saat menghadapi Villarreal, sebuah langkah yang bisa sangat berarti bagi tim sebelum El Clasico yang dinanti melawan Barcelona, di tengah kekhawatiran pemain tersebut akan absen pada laga yang ditunggu-tunggu itu.

Menurut laporan situs "Tribuna", Real Madrid yakin akan kemampuannya meyakinkan komite teknis perwasitan untuk membatalkan kartu kuning yang diterima Ibrahima Konate saat kemenangan 1-0 atas Villarreal.

Kartu tersebut diberikan setelah tekel Konate terhadap Gerard Moreno pada menit-menit akhir pertandingan, setelah wasit Isidro Diaz de Mera menilai bek Real Madrid itu memukul wajah pemain Villarreal.

Namun tayangan ulang televisi memunculkan keraguan apakah benar ada kontak sejak awal, dan hal itu, menurut laporan tersebut, memberi Los Blancos alasan untuk percaya bahwa bandingnya bisa berhasil.

Persoalannya bukan sekadar keberatan atas kartu kuning itu saja, karena Real Madrid berupaya menghindari kehilangan salah satu pemainnya sebelum menghadapi Barcelona di El Clasico.

Jika kartu tersebut tetap dipertahankan, maka kartu kuning baru bagi Konate pada laga berikutnya melawan Sevilla akan membuatnya terkena skorsing dan absen saat berhadapan dengan Barcelona, skenario yang ingin dihindari klub.

Bek asal Prancis itu bergabung dengan Real Madrid dari Liverpool pada musim panas lalu, dan menjadi salah satu opsi penting tim di bawah arahan pelatih Jose Mourinho.







