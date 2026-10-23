Pelatih Barcelona Hansi Flick bersiap menjalani duel baru melawan Jose Mourinho, setelah sebelumnya pelatih asal Jerman itu berhasil mengungguli rekannya asal Portugal pada satu-satunya pertemuan yang mempertemukan keduanya, di tengah selisih besar di antara keduanya dalam jumlah gelar liga selama dekade terakhir, hal yang memberikan indikator positif bagi para pendukung Barca menjelang El Clasico yang dinantikan.

Flick sebelumnya gagal meraih kemenangan pertamanya atas Luis Enrique, pada Selasa lalu, setelah kalah dua kali dan sekali imbang darinya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", El Clasico mendatang menjadi peluang bagi pelatih asal Jerman itu dan para pemainnya untuk membalas kekalahan di Paris, selain kemungkinan memperlebar selisih dengan rival abadi menjadi 9 poin di La Liga Spanyol.

Pelatih Barcelona akan bertemu Jose Mourinho untuk kedua kalinya dalam karier kepelatihannya, di mana Flick berhasil memenangkan satu-satunya pertemuan sebelumnya antara keduanya, yang terjadi pada 11 Desember 2019, ketika ia menangani Bayern Munich, setelah menerima tugas itu beberapa pekan sebelumnya menggantikan Niko Kovac, sementara Mourinho baru saja menangani Tottenham setelah pemecatan Mauricio Pochettino.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Tim Jerman itu meraih kemenangan dengan skor 3-1 pada pertandingan tersebut, setelah Kingsley Coman membawa Bayern Munich unggul pada menit ke-14, sebelum Ryan Sessegnon menyamakan kedudukan 6 menit kemudian.

Menjelang akhir babak pertama, Thomas Muller kembali membawa tuan rumah unggul, sebelum pemain Brasil Philippe Coutinho, mantan pemain Barcelona, memastikan hasil dengan gol keempat pada babak kedua.

Kemenangan ini memungkinkan Bayern Munich meraih poin sempurna di fase grup, sebelum kemudian menjuarai Liga Champions Eropa di Lisbon.

Rekor gemilang di El Clasico

Dalam konteks terkait, Flick memiliki rekor nyaris sempurna dalam laga-laga El Clasico, setelah meraih 6 kemenangan dalam 7 pertemuan, mencakup laga La Liga Spanyol, final Copa del Rey di Stadion La Cartuja, selain dua final Piala Super Spanyol di Arab Saudi.

Terlepas dari pertemuan sebelumnya antara kedua pelatih, dan rekor istimewa Flick melawan Real Madrid, muncul statistik lain yang memperkuat optimisme para pendukung Barcelona, berkaitan dengan gelar liga yang diraih masing-masing pelatih selama dekade terakhir.

Flick memiliki 4 gelar liga, terdiri dari dua gelar di Liga Jerman bersama Bayern Munich pada musim 2019-2020 dan 2020-2021, serta dua gelar di La Liga Spanyol pada musim 2024-2025 dan 2025-2026, sementara Jose Mourinho tidak meraih satu gelar liga pun pada periode yang sama.

Gelar liga terakhir yang diraih pelatih asal Portugal itu berasal dari musim 2014-2015, ketika ia membawa Chelsea memenangkan gelar Liga Primer Inggris.



