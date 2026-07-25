Musim salah satu pemain klub Al Ittihad Saudi telah berakhir bahkan sebelum dimulai, setelah ia mengalami cedera parah dalam salah satu pertandingan persahabatan.

Al Ittihad merilis pernyataan melalui akun resminya di "X", yang mengumumkan bahwa pemainnya, Hamed Al Ghamdi, mengalami cedera robek pada ligamen lutut anterior (ACL).

Klub Saudi itu menjelaskan bahwa Al Ghamdi mengalami cedera tersebut saat meraih kemenangan atas klub Afrika Selatan, Orlando Pirates, dengan skor 3-2 pada Selasa malam lalu, dalam laga persahabatan pertamanya di kota Marbella, Spanyol, jelang dimulainya musim baru.

Al Ittihad menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan seluruh persiapan yang diperlukan untuk melakukan operasi bedah bagi pemain tersebut dalam beberapa hari ke depan, sebelum kembali menjalani program pengobatan dan pemulihan.

Akan sulit bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk kembali bermain bersama "Sang Harimau" pada musim baru, yang berarti musimnya telah berakhir sebelum dimulai.

Cedera Al Ghamdi menjadi pukulan berat bagi Al Ittihad, terlebih klub ini pada dasarnya sudah mengalami kekurangan yang jelas di posisi lini tengah, khususnya di tengah cedera yang dialami gelandang lainnya, pemain asal Mali, Mamadou Doumbia.

Al Ittihad tengah mencari beberapa perekrutan di lini tengah, di mana namanya dikaitkan dengan sejumlah pemain, seperti duo Mesir Emam Ashour dan Marwan Attia, duo Maroko Azzedine Ounahi dan Sofyan Amrabat, serta duo Nigeria Raphael Onyedika dan Wilfred Ndidi.

Perlu diketahui bahwa Al Ghamdi tampil bersama "Sang Kolonel" dalam 11 pertandingan sepanjang musim lalu di berbagai ajang, namun tidak berhasil mencetak maupun menciptakan gol.