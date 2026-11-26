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Saat Barcelona memantaunya dengan tenang dan menyusun rencana untuknya di masa depan, muncul pesaing yang tak terduga dan langsung terjun ke dalam perburuan dengan kekuatan penuh. Brentford memutuskan bergerak cepat dan menyiapkan 8 juta euro untuk merebut salah satu talenta paling menjanjikan di Spanyol: Holmes Junior, bek tengah Girona.

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Barcelona sangat menyadari kebutuhan mereka akan bek tengah kiri yang mumpuni. Mereka memiliki daftar panjang berisi nama-nama muda maupun berpengalaman, baik yang berkaki kiri maupun kanan, tetapi nama Holmes Junior bersinar paling terang belakangan ini.

Pemain asal Spanyol berusia 17 tahun itu telah menjadi pilihan utama di Girona, tampil dalam 10 pertandingan musim ini dan mencetak satu gol. Ia mulai menarik perhatian seluruh Eropa, bukan hanya lewat penampilannya, tetapi juga lewat kepribadian dan kepemimpinannya di lapangan.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkapkan bahwa klub Catalan tersebut memantau dari dekat perkembangan bek muda itu dan menganggapnya sebagai tambahan berharga bagi skuad mereka di masa depan. Namun, di saat sang pemain membela timnas Spanyol di Piala Dunia U-17 sebagai pemain inti sekaligus kapten tim yang dianggap sebagai salah satu unggulan utama juara, Brentford tengah menyiapkan tawaran mengejutkan.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa klub Inggris yang saat ini menempati peringkat keenam Liga Primer Inggris tersebut bertekad bernegosiasi dengan Girona untuk merekrut sang pemain pada bursa transfer musim dingin saat ini, serta berupaya sekuat tenaga untuk meyakinkan para petinggi klub.

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Menurut laporan tersebut, Girona tidak ingin melepas bek tengah andalan mereka di pertengahan musim, terlebih dengan adanya peluang serius untuk bersaing meraih promosi ke "LaLiga". Meski demikian, Brentford akan mengajukan tawaran senilai 8 juta euro dalam upaya meyakinkan para petinggi City Group bahwa jumlah tersebut cukup untuk melepas pemain asal Spanyol itu.

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Girona, yang menyadari pentingnya salah satu proyek paling menjanjikan mereka, sebenarnya telah mengambil langkah untuk mengamankan masa depannya dengan memperpanjang kontraknya hingga 2029. Akan tetapi, langkah itu tampaknya belum cukup untuk menjauhkan klub-klub besar darinya.

Surat kabar Spanyol itu menambahkan bahwa Barcelona dan direktur olahraga Deco akan memantau situasi ini dengan saksama. Jika masalah ini tidak tuntas pada musim dingin ini, klub Catalan tersebut bisa bergerak untuk merekrutnya pada musim panas.

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Siapa Sebenarnya Holmes Junior?

Ia adalah talenta masa depan dalam arti sesungguhnya. Lahir di Reus pada 8 Agustus 2009 dengan tinggi badan 1,85 meter, ia memegang kewarganegaraan Spanyol dan Kolombia. Ia menempuh pembinaan di akademi usia muda Reus, Espanyol, dan Real Madrid, sebelum bergabung dengan akademi Nàstic de Tarragona, lalu pindah ke Girona pada musim panas 2025.

Perkembangannya terbilang sangat cepat. Kini ia menjadi pemain inti di tim utama dan memperkuat Spanyol di level tim nasional usia muda.

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Surat kabar tersebut juga mengutip ESPN yang menyebut bahwa Barcelona sangat menghargai kemampuan Holmes Junior bermain di kedua sisi lini pertahanan, keunggulan yang sangat dicari di bursa transfer, di samping keragaman kemampuannya di lini tengah. Ia dikenal piawai membangun serangan dari belakang dan memiliki fleksibilitas posisi, sehingga mampu bermain di berbagai posisi.