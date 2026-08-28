Newcastle United asal Inggris berupaya menuntaskan transaksi yang tertunda, dengan mendatangkan penyerang Matias Fernandez-Pardo dari Lille asal Prancis, dalam upaya memberi pelatih Matias Jaissle opsi menyerang berbeda yang sesuai dengan gayanya.

Fernandez-Pardo, yang berusia 21 tahun, telah lama menjadi target Newcastle, dan menempati posisi teratas dalam daftar ketertarikan klub sejak awal periode transfer musim panas ini.

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Mendatangkan pemain internasional Belgia itu tampak sulit, mengingat ketidakmampuan Newcastle untuk menawarkan partisipasi di kompetisi Eropa kepada sang pemain, namun klub Inggris tersebut menerima beberapa indikasi positif dalam beberapa hari terakhir, dan mulai bergerak untuk mencapai kesepakatan dengan Lille, menurut surat kabar "Telegraph"Inggris.

Newcastle diberitahu bahwa sang pemain terbuka untuk pindah, jika tercapai kesepakatan mengenai kompensasi finansial. Manajemen Lille meminta sekitar 60 juta pound sterling untuk Fernandez-Pardo, yang mahir bermain di lebih dari satu posisi menyerang.

Namun, Newcastle mungkin dapat menekan nilai tersebut, setelah sang pemain menyatakan keinginannya untuk meninggalkan klub Prancis itu pada musim panas ini.

Mengingat jalur negosiasi yang belum jelas, Newcastle juga membahas kemungkinan mendatangkan Bilal El Khannouss dari Stuttgart, setelah klub mengetahui persyaratan finansial yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfer pemain internasional Maroko berusia 22 tahun tersebut.

Negosiasi terkait El Khannouss bisa jadi dipercepat apabila transaksi Fernandez-Pardo tersendat, dengan catatan bahwa Newcastle telah memantau pemain Maroko itu sejak masa kebersamaannya dengan Leicester City.

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