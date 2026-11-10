Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, juru taktik Barcelona, memutuskan untuk memberikan libur selama 5 hari kepada para pemainnya yang tidak bergabung dengan tim nasional, di tengah padatnya jadwal pertandingan yang menanti usai berakhirnya periode jeda internasional, yang akan menyaksikan tim Catalan menjalani serangkaian laga di berbagai ajang.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Flick memimpin sesi latihan terakhir Barcelona pada pekan ini di pagi hari, dengan suasana kekeluargaan, untuk hari kedua secara beruntun, akibat banyaknya jumlah pemain yang absen dari latihan tim karena keterlibatan mereka bersama tim nasional.

Berdasarkan hal itu, pelatih Jerman tersebut memutuskan untuk mengurangi beban latihan bagi para pemain yang tidak dipanggil ke tim nasional negaranya, serta memberikan mereka waktu istirahat hingga Senin mendatang.

Sejumlah besar pemain Barcelona saat ini berada bersama tim nasional negaranya masing-masing di berbagai belahan dunia, yaitu: Joan Garcia, Cubarsi, Pedri, Fermin, Lamine Yamal, Marc Bernal, Cancelo, Gordon, De Jong, Livakovic, Raphinha, dan Hamza Abdelkarim.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

Dengan demikian, pemain yang tersedia di bawah tangan Flick selama hari-hari ini hanyalah para pemain yang sedang cedera, yaitu: Roony Bardghji, Dani Olmo, Kounde, Espart, dan Rodri, di samping para pemain profesional yang tidak dipanggil oleh tim nasional negaranya, yaitu: Christensen, Szczesny, Baldé, Gerard Martin, Gabriel Jesus, Gavi, Eric Garcia, Ademi, dan Bryan Farinas.

Pelatih Jerman itu memanfaatkan periode jeda kompetisi untuk memberikan waktu istirahat selama 5 hari kepada para pemainnya, setelah sesi latihan pada hari Selasa menyaksikan partisipasi duet muda Max Bonfill dan Alex Gonzalez.

Seluruh pemain akan mendapatkan libur besok Rabu, sementara kehadiran pada latihan hari Kamis tidak akan bersifat wajib, karena hanya terbatas pada para pemain yang menjalani program terapi untuk pemulihan dari cedera mereka, atau yang ingin datang ke fasilitas kota olahraga secara sukarela, dan tidak akan ada kewajiban apa pun untuk hadir dalam latihan hingga Senin mendatang.

Jadwal pertandingan yang sangat berat

Dengan kembalinya para pemain ke latihan pada pekan depan, Barcelona akan dihadapkan pada program kerja yang padat di dalam fasilitas klub, di tengah jadwal pertandingan yang padat yang tidak akan memberikan tim kesempatan untuk menarik napas hingga periode jeda dalam rangka perayaan Natal.

Tim Catalan tersebut akan menghadapi serangkaian laga di ajang Liga Spanyol, Liga Champions Eropa, dan Copa del Rey.

Barcelona bersiap menghadapi Villarreal, Sabah, Deportivo, Atletico Madrid, Celta Vigo, Manchester City, Malaga, Real Sociedad, di samping tim yang akan dihasilkan dari undian kompetisi Copa del Rey, yang belum dilaksanakan.