Sebelum babak penyisihan grup berakhir... Piala Dunia 2026 menjadi yang paling banyak mencetak gol dalam sejarah

Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mencetak rekor baru, setelah menjadi edisi dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah bahkan sebelum babak penyisihan grup berakhir.

Piala Dunia 2022 sebelumnya memegang rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam satu edisi turnamen, yaitu 172 gol dalam 64 pertandingan.

Namun, edisi saat ini memecahkan rekor tersebut dengan terciptanya gol ke-173 yang dicetak oleh Auston Trusty, pemain timnas Amerika Serikat, ke gawang Turki dalam pertandingan yang digelar Jumat pagi ini pada putaran ketiga Grup D, menurut data "Opta".

Jaringan “Stats Foot” Prancis menyebutkan bahwa edisi saat ini telah mencapai 177 gol pada akhir hari kedua babak ketiga, setelah 60 pertandingan digelar, sehingga memperkuat rekor historisnya.

Masih ada 44 pertandingan tersisa di Piala Dunia 2026, yang berarti kemungkinan jumlah gol akan terus bertambah.

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