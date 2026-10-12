Sebelum atmosfer Eropa: suntikan moral luar biasa untuk Barcelona

Barcelona menerima suntikan moral positif menjelang laga yang dinanti kontra Galatasaray di Liga Champions, dengan adanya perkembangan baru pada kondisi salah satu bintang andalannya, meski masih ada ketidakpastian soal kapan ia bisa kembali bermain.

Dilansir situs "Tribuna", pemain Brasil Raphinha telah kembali berlatih di atas lapangan, sebagai bagian dari program rehabilitasinya untuk pemulihan dari cedera yang membuatnya absen membela tim dalam beberapa waktu terakhir.





Raphinha sebelumnya pulang lebih awal dari jeda internasional setelah mengalami edema ringan pada otot paha kanannya, dan sejak itu menjalani program latihan terpisah dari rekan-rekan setimnya.

Tim medis Barcelona menangani kondisi winger Brasil tersebut dengan hati-hati, mengingat ia sebelumnya pernah mengalami masalah otot di area yang sama. Hal itu membuat klub menghindari langkah terburu-buru untuk mengembalikannya ke lapangan sebelum kebugaran fisiknya pulih sepenuhnya.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Meski ada perkembangan positif dalam proses pemulihannya, Raphinha tidak akan ikut dalam perjalanan skuad Barcelona ke Turki untuk persiapan menghadapi Galatasaray yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, sesuai laporan yang mengutip radio "Ser Catalunya".

Kembalinya pemain tersebut ke sesi latihan di atas lapangan merupakan langkah penting dalam perjalanan pemulihannya, namun hal itu tidak berarti ia segera bisa tampil dalam pertandingan, sebab ia masih fokus memulihkan kebugarannya sebelum mendapatkan lampu hijau untuk kembali berkompetisi.

Barcelona berharap pemulihan Raphinha tuntas secepat mungkin, mengingat pentingnya peran ofensifnya dan kemampuannya menciptakan perbedaan, terutama dengan padatnya jadwal pertandingan pada periode mendatang.

Meskipun kepastian absennya dari perjalanan ke Galatasaray, kembalinya ia ke sesi latihan memberi tim sinyal positif terkait kemajuan tahap pemulihannya, sambil menunggu penentuan waktu kembalinya ia ke latihan bersama tim dan pertandingan resmi.