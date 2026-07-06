Sébastien Haller telah menandatangani kontrak dengan Sanfrecce Hiroshima, demikian diumumkan klub Jepang tersebut melalui saluran resminya. Penyerang berusia 32 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari FC Utrecht.

Pada Januari 2025, Haller memilih untuk kembali ke Utrecht. Masa baktinya yang kedua di kota tersebut tidak berjalan dengan sukses.

Haller tidak berhasil merebut posisi starter tetap. Akibatnya, ia tidak dipanggil untuk membela Pantai Gading di Piala Dunia.

Dalam 51 pertandingan resmi, Haller mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist. Kini, ia meninggalkan Eredivisie untuk bergabung dengan J1 League.

“Saya sangat senang dan bersyukur bisa bermain untuk Sanfrecce Hiroshima. Saya menantikan untuk bertemu dengan masyarakat di Hiroshima dan memulai petualangan baru ini bersama keluarga saya,” kata Haller melalui saluran resmi klub.

Haller akan segera memulai petualangan pertamanya di luar Eropa. Penyerang ini sebelumnya pernah bermain di Prancis, Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol.

Belum diketahui berapa gaji yang akan diterima Haller di Jepang. Namun, tampaknya ia telah memanfaatkan status bebas transfernya dengan mendapatkan bonus penandatanganan yang cukup besar.