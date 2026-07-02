'Sébastien Haller akan menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda setelah kegagalan kembalinya ke FC Utrecht'

Sébastien Haller akan melanjutkan kariernya bersama Sanfrecce Hiroshima, demikian dilaporkan jurnalis transfer Rudy Galetti pada Kamis di X. Penyerang berusia 32 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari FC Utrecht.

Pada Januari 2025, Haller memilih untuk kembali ke Utrecht. Namun, masa baktinya yang kedua di kota tersebut tidak berjalan dengan sukses.

Haller tidak berhasil merebut posisi starter tetap. Akibatnya, ia tidak dipanggil untuk membela Pantai Gading di Piala Dunia.

Dalam 51 pertandingan resmi, Haller mencetak tujuh gol dan lima assist. Kini, ia meninggalkan Utrecht untuk bergabung dengan klub papan atas Jepang.

Haller yang berpengalaman ini akan menandatangani kontrak selama satu tahun bersama Sanfrecce Hiroshima, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan.

Haller pun kini berada di ambang petualangan pertamanya di luar Eropa. Penyerang ini sebelumnya pernah bermain di Prancis, Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol.

Belum diketahui berapa gaji yang akan diterima Haller di Jepang. Namun, tampaknya ia akan memanfaatkan status bebas transfernya dengan mendapatkan bonus penandatanganan yang cukup besar.