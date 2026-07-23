Setelah kembali dari turnamen Piala Dunia di Amerika Utara, kedua gelandang tersebut disambut di balai kota kota asal mereka. Kota kecil di selatan Spanyol yang berpenduduk hampir 40.000 jiwa ini terkenal di seluruh negeri karena budidaya varietas tomat yang sangat manis, yaitu Bombon Colorao. Untuk menghormati prestasi olahraga putra-putra kota tersebut, para pejabat lokal melakukan sebuah tradisi.

Keduanya harus naik ke atas timbangan orang di hadapan para hadirin untuk menentukan besaran hadiah yang tepat. Bagi gelandang FC Barcelona, Gavi, hasil penimbangan menunjukkan berat 68 kilogram. Pemain profesional PSG, Ruiz, mencatat berat 84 kilogram. Secara keseluruhan, pemerintah kota pun menyerahkan sekitar 150 kilogram sayuran khas setempat kepada kedua pemain profesional tersebut.

Wali Kota Juan Manuel Valle menekankan pentingnya tokoh-tokoh olahraga ini bagi wilayah tersebut dalam acara penyambutan tersebut: “Mereka adalah pemain yang sangat populer yang telah mengangkat reputasi kota ini ke tingkat yang baru. Tidak ada pemerintah kota lain yang dapat membanggakan memiliki tiga juara dunia.”

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Hadiah Piala Dunia yang Unik untuk Gavi dan Fabian Ruiz

Dengan demikian, kepala kota tersebut menyinggung keunikan lain dari kota kecil di Andalusia ini: Pada tahun 2010, Jesus Navas telah meraih gelar juara dunia bersama tim nasional Spanyol di Afrika Selatan melalui kemenangan 1-0 setelah perpanjangan waktu melawan Belanda. Navas, yang bermain untuk FC Sevilla selama total 14 tahun, juga berasal dari Los Palacios y Villafranca.

Penyerahan tomat tersebut bukanlah satu-satunya bentuk penghormatan dari pemerintah kota. Untuk mengukuhkan posisi kedua pemain profesional tersebut dalam sejarah olahraga lokal secara permanen, dewan kota juga memutuskan untuk mengganti nama dua lapangan sepak bola kota. Mulai saat ini, kedua lapangan tersebut secara resmi dinamai Gavi dan Fabian Ruiz.

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Gavi merayakan kesuksesan Piala Dunia dengan bendera Andalusia

Gavi telah menunjukkan ikatan emosionalnya dengan daerah asalnya segera setelah peluit akhir pertandingan final dibunyikan. Pada upacara penyerahan trofi resmi, pemain berusia 21 tahun itu mengenakan bendera hijau-putih Andalusia di pundaknya.

Setelah kemenangan tersebut, gelandang ini mengungkapkan perasaannya dengan penuh emosi mengenai perjalanan kariernya: "Jangan biarkan siapa pun membangunkan saya dari mimpi ini, mimpi seorang anak laki-laki dari Los Palacios yang, saat bermain di lapangan desa, membayangkan suatu hari nanti akan memenangkan Piala Dunia bersama negaranya…"