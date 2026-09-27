Sebuah laporan media pada hari Minggu ini mengungkap reaksi di dalam Real Madrid, setelah rincian cedera pemain Prancis Kylian Mbappe diumumkan secara resmi.

Klub Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Sabtu malam kemarin, mengenai cedera pemain Prancisnya, Kylian Mbappe.

Real Madrid menyebutkan melalui situs resminya, "Setelah pemeriksaan yang dijalani pemain kami Kylian Mbappe, oleh layanan medis klub, ia didiagnosis mengalami peregangan berlebih pada kapsul posterior lutut kiri."

Pemain internasional Prancis itu akan absen selama kurun waktu antara 10 hingga 12 hari, yang akan menyaksikan tiga pertandingan tersisa timnas Prancis, yaitu dua pertandingan melawan Belgia dan satu melawan Italia.

Kabar buruk bagi Zinedine Zidane dan stafnya, karena pemain Prancis itu merupakan pemain inti yang tak tergantikan.

Di sisi lain, manajemen Real Madrid tampak lega dengan cedera ringan ini, karena sang penyerang akan dapat beristirahat dan bersiap untuk kembali menjalani pertandingan, di mana anak-anak asuh Jose Mourinho menanti sebuah laga penting melawan Villarreal.

Menurut yang disebutkan surat kabar "AS", para pengambil keputusan di Real Madrid sangat khawatir, dan memperkirakan pemain nomor 10 mereka akan absen untuk periode yang lebih lama. Jelas bahwa manajemen klub kerajaan itu memperkirakan ia akan absen selama beberapa pekan, sehingga prediksi awal sangat pesimistis.

Bahkan surat kabar itu menyinggung adanya perasaan "kejutan positif" di dalam Real Madrid setelah diagnosis ini, yang dianggap sangat positif.

Jelas bahwa sebagian orang di kantor klub nyaris merayakannya. Tak diragukan lagi Real Madrid akan menghadapi jadwal yang sulit setelah jeda internasional, dengan lima pertandingan dalam kurun lima belas hari melawan tim-tim kuat: Villarreal, Roma, Sevilla, Leipzig, kemudian El Clasico melawan Barcelona.

Jose Mourinho menyadari bahwa ia akan membutuhkan penampilan luar biasa dari Kylian Mbappe, jika tidak, ia berisiko terjerumus ke dalam krisis yang sesungguhnya.