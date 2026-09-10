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Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

"Sebagian orang di pusat latihan mengatakan dia tidak berlari cukup cepat": Mantan pemain tim nasional melontarkan klaim sensasional tentang Ilkay Gündogan

Champions League
Sporting CP vs Galatasaray
Galatasaray
Super Lig
L. Sane
I. Gundogan

Ilkay Gundogan sedang terpuruk. Setelah kekalahan Galatasaray di Portugal pada laga pembuka Liga Champions, kritik keras pun berdatangan.

Galatasaray menyia-nyiakan keunggulan pada laga pembuka Liga Champions di Lisbon dan pada akhirnya harus menelan kekalahan 1-3 dari Sporting. Namun terutama pergantian masuk mantan pemain tim nasional Ilkay Gündogan yang memicu keheranan dan kritik.

Gelandang berusia 35 tahun itu masuk pada menit ke-85 menggantikan Yunus Akgün dan diharapkan bisa membantu tim asuhan pelatih Okan Buruk setidaknya melakukan sedikit pembatasan kerugian. Namun, rencana itu justru berujung buruk.

"Kekurangan ini sudah diketahui sejak dua setengah bulan lalu dan kemudian Ilkay dimasukkan - padahal dia sama sekali tidak terlihat di lapangan. Beberapa orang di pusat latihan mengatakan dia tidak berlari cukup cepat," kata mantan pemain tim nasional Turki Nihat Kahveci.

Di media sosial, kritik terhadap Gündogan juga membanjir setelah penampilan keduanya musim ini. Tidak sedikit pendukung Cimbom yang meminta pemain veteran itu meninggalkan klub, dengan menulis: "Dia harus pergi!"

Sementara itu, mantan rekan setimnya di tim nasional Leroy Sane dimainkan sejak awal setelah sebelumnya dikabarkan mengeluhkan statusnya di dalam tim. Namun, Sane juga hanya mampu memberi sedikit pengaruh dan ditarik keluar pada menit ke-58 untuk Rafael Leao.

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