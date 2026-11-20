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Kepala eksekutif Manchester United Omar Berrada menanggapi sorotan tajam yang kini tertuju kepada petinggi klub di Old Trafford. Ia menilai sebagian serangan pribadi terhadap para pejabat klub sudah kelewat batas. Saat Manchester United bersiap menghadapi laga penting melawan Liverpool yang akan menandai dimulainya era Mauricio Pochettino, jajaran petinggi klub tampaknya ingin mengembalikan fokus ke lapangan.

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Berrada tanggapi kemarahan di Old Trafford

Manchester United terpuruk di peringkat ke-18 klasemen Liga Primer dengan hanya delapan poin dari 10 pertandingan pertama. Dalam periode itu, mereka hanya meraih satu kemenangan dan lima hasil imbang. Awal musim yang buruk tersebut memicu gelombang kemarahan di kalangan suporter di seluruh dunia.

“Berada di posisi ini tentu membuat kami menerima kritik dan sorotan,” jelas Berrada dalam wawancara dengan Sky Sports. “Kami menerimanya. Sebagian memang wajar, sebagian lagi melewati batas. Kita hidup di era media sosial, ketika orang senang membuat cerita negatif tentang klub karena itu menghasilkan lebih banyak interaksi, sekaligus menambah kegaduhan dan aktivitas seputar klub. Namun, kami mengesampingkannya.”

Ketegangan di kalangan suporter meningkat

Rasa frustrasi suporter di tribune tidak hanya tersalurkan melalui platform daring. Direktur sepakbola Jason Wilcox secara khusus menjadi sasaran nyanyian dan spanduk dalam laga-laga terakhir, sementara seruan agar Wilcox dan Berrada hengkang semakin ramai di media sosial.

Di luar jajaran eksekutif, kepemilikan klub terus menjadi latar belakang keresahan. Para suporter rutin meneriakkan tuntutan agar pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe meninggalkan klub. Kemarahan terhadap keluarga Glazer juga tetap kuat sejak pengambilalihan dengan pembiayaan utang pada 2005, yang membebani Manchester United dengan utang yang kini telah melampaui £1 miliar.

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Semua mata tertuju pada era Pochettino

Waktu penyampaian komentar Berrada cukup penting karena tinggal beberapa hari lagi sebelum Pochettino memimpin pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala Manchester United . Pelatih asal Argentina itu langsung menghadapi ujian berat saat bertandang ke Anfield untuk melawan rival bebuyutan Liverpool pada Minggu.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN Tonton

Pochettino ditunjuk menggantikan Michael Carrick setelah pendahulunya itu hanya meraih satu kemenangan di Liga Primer selama menjabat, yakni kemenangan 5-2 atas Ipswich Town pada 30 Agustus. Semangat juang yang ditunjukkan United dalam beberapa laga terakhir tidak cukup untuk menyelamatkan posisi Carrick. Timnya sempat bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Roma 3-2 di Liga Champions, lalu kembali menunjukkan semangat juang dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, ketika mereka dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa.

Awal yang berat menanti Pochettino di Old Trafford

Pochettino menghadapi awal yang sulit di Old Trafford , dengan rangkaian pertandingan berat yang menantinya. Setelah menghadapi Liverpool pada Minggu, United akan bertandang ke Portugal untuk melawan Sporting CP di Liga Champions pada Rabu. Manchester United berada di peringkat ke-17 klasemen fase liga dengan enam poin dari empat pertandingan. Mereka kemudian akan menjamu Brentford pada 28 November sebelum kembali bertandang, kali ini untuk menghadapi Newcastle United pada 2 Desember.