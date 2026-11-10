Sebagai "senjata kedua" di samping Harry Kane, akankah Bayern Munich merekrut Nicolo Tresoldi pada musim panas?

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FC Bayern dikabarkan memantau Nicolo Tresoldi secara intensif. Akankah transfer spektakuler penyerang timnas Jerman U-21 itu terjadi pada musim panas?

Menurut laporan tz dan Münchner Merkur , klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu telah beberapa kali mengirim pemandu bakat ke Belgia untuk mengamati Tresoldi lebih dekat di Club Brugge. Meski Harry Kane baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2029, Bayern disebut melihat Tresoldi sebagai potensi "senjata kedua" di posisi penyerang tengah, mendampingi pemain istimewa asal Inggris tersebut.

Kontrak Tresoldi di Brugge masih berlaku hingga 2029. Namun, berkat penampilan luar biasanya di Jupiler Pro League Belgia (delapan gol dalam sebelas pertandingan) dan terutama di Liga Champions, tempat ia sudah mencetak lima gol dalam empat pertandingan (termasuk hat-trick bersejarah melawan Inter Milan), Bayern jelas bukan satu-satunya klub papan atas yang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu.

Apakah AC Milan klub impian Nicolo Tresoldi?

Pada musim panas lalu, daftar klub yang berminat kepadanya kabarnya tidak hanya berisi nama-nama besar, tetapi juga panjang. Tresoldi sempat dikaitkan dengan kepindahan ke FC Barcelona, lalu Atletico Madrid, dan BVB pun berulang kali disebut sebagai calon klub tujuannya.

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Namun, Tresoldi sendiri tampaknya memiliki keinginan yang sama sekali berbeda jika ia hendak mengambil langkah berikutnya dalam karier pada musim panas mendatang dan pindah ke klub yang secara nama termasuk jajaran elite Eropa. "Ia jatuh cinta kepada Kaka, Inzaghi, dan Pato, dan mustahil membuatnya berubah pikiran," kata ayahnya, Emmanuele, baru-baru ini kepada Gazzetta dello Sport. Ia menegaskan: "Impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan." Karena itu pula, Milan kabarnya telah menjadikan transfer penyerang yang banyak diminati tersebut "urusan langsung pimpinan klub".

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Meski begitu, Rossoneri saat ini tidak bisa dibilang sedang berada di salah satu puncak sejarah klub mereka yang dahulu begitu gemilang. Musim ini, Milan bermain bukan di Liga Champions, melainkan di Liga Europa, kompetisi antarklub Eropa tingkat kedua. Pada musim 2024/25, Milan sudah tersingkir dari Liga Champions pada babak play-off setelah fase liga, saat menghadapi Feyenoord Rotterdam. Gelar liga terakhir mereka diraih pada 2022. Sejak itu, rival bebuyutan mereka, Inter, menjadi yang terdepan dalam sepakbola klub Italia.

Getty Images

Apakah kepindahan Tresoldi ke FC Bayern masuk akal?

FC Bayern juga menyandang status tersebut di Jerman. Selain itu, klub asal Munich itu mencapai semifinal Liga Champions dua kali dalam tiga tahun terakhir dan kembali dianggap sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar tahun ini. Namun, secara komposisi pemain, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu sudah memiliki banyak pilihan berkualitas di lini serang, terutama di posisi tengah.

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Karena itu pula, prioritas transfer mereka pada musim panas mendatang sebenarnya disebut akan diberikan kepada pemain alternatif yang dapat diandalkan untuk Luis Diaz di sayap kiri. Meski demikian, skuad Bayern memang tidak memiliki penyerang nomor sembilan murni selain Kane. Akan tetapi, pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl sudah menegaskan setelah bursa transfer musim panas lalu bahwa, lewat Ismael Saibari yang baru direkrut dan Serge Gnabry, mereka sebenarnya memiliki alternatif yang cocok jika Kane sewaktu-waktu tidak bisa bermain.

Namun, selama pemain asal Inggris itu fit, ia tetap tidak tergantikan bagi Bayern. Seperti diketahui, perannya bukan hanya sebagai penyelesai peluang dan pencetak gol, melainkan juga sebagai pemain yang membangun serangan dari posisi lebih dalam serta pemberi assist (sepuluh assist dalam 15 pertandingan musim ini). Terutama dengan mempertimbangkan hal itu, serta fakta bahwa Kane hanya absen karena cedera dalam tujuh pertandingan kompetitif selama tiga tahun sejak pindah ke Munich, Tresoldi kemungkinan akan berpikir berkali-kali sebelum menerima kepindahan ke sana, jika Bayern memang berminat.

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Dengan mempertimbangkan perkembangan karier dan usianya, menit bermain di level tertinggi adalah hal terpenting bagi Tresoldi. Karena itu, meninggalkan liga Belgia memang masuk akal, tetapi bukan untuk bergabung dengan FC Bayern. Di sana, Kane akan menjadi pilihan utama di depannya dalam sebagian besar pertandingan, sementara persaingan di posisi-posisi serang lain juga sangat ketat.

Bagi Bayern, muncul pula pertanyaan apakah upaya negosiasi transfer yang intensif untuknya sepadan. Brugge hampir pasti tidak akan melepas Tresoldi, yang sejauh ini mencatatkan 37 gol dan sepuluh assist dalam 75 pertandingan, dengan harga murah. tz dan Münchner Merkur melaporkan bahwa klub tersebut meminta biaya transfer antara €40 juta dan €50 juta.

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Menurut surat kabar harian Belgia Het Nieuwsblad, kepergiannya pada musim dingin sudah sepenuhnya dikesampingkan. Tresoldi disebut "tidak dijual" pada pergantian tahun, dan "sama sekali tidak relevan" berapa banyak tawaran besar yang datang untuk pemain berdarah Jerman-Italia itu ataupun dari klub mana tawaran tersebut berasal. Namun, situasinya bisa sangat berbeda pada musim panas.

Getty Images

Akankah Tresoldi bermain untuk Jerman atau Italia?

Bagi Tresoldi, bulan-bulan tersebut kemungkinan akan penuh gejolak. Pemain berusia 22 tahun itu, yang baru pindah dari Hannover 96 ke Brugge pada Juli 2025 dengan biaya yang dilaporkan sebesar €7,5 juta, terlebih dahulu ingin mengejar gelar juara Piala Eropa bersama timnas Jerman U-21 di Serbia dan Albania. Setelah itu, selain menentukan masa depannya di level klub, ia kemungkinan juga harus mengambil keputusan mengenai tim nasional yang akan dibelanya.

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Tresoldi lahir di Cagliari sebelum pindah bersama orang tuanya ke Jerman saat remaja karena alasan pekerjaan. Dengan demikian, ia memenuhi syarat untuk membela Italia dan Jerman, serta bisa bermain untuk Argentina di masa mendatang karena negara itu merupakan tanah air ibunya. Namun, banyak hal mengarah pada persaingan antara DFB dan federasi Italia untuk mendapatkan jasa Tresoldi di masa depan.

Terkait hal itu, pelatih timnas Roberto Mancini baru-baru ini mengonfirmasi bahwa baik dirinya maupun direktur teknik Claudio Ranieri sedang berupaya keras meyakinkan Tresoldi. "Saya telah berbicara dengan Tresoldi, dan Ranieri juga sudah berbicara dengannya," kata Mancini. Ia melanjutkan: "Saya pikir ia harus merasakan keinginan untuk bermain bagi Italia. Ia lahir di Italia, begitu pula ayahnya, yang menjadi juara Eropa bersama tim U-21. Saya yakin ada kemungkinan ia memilih Azzurri." Mancini menambahkan: "Ia tahu bahwa ia bisa menjadi pemain penting bagi kami."

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Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp juga sudah beberapa kali berbicara dengan Tresoldi, yang belakangan menunda keputusannya. "Hati saya kurang lebih 50:50 antara Italia dan Jerman," kata sang penyerang pada September. Tresoldi ingin terus bermain untuk tim DFB hingga Piala Eropa U-21 pada musim panas 2027. Keputusan akhir baru akan diambil setelah itu.