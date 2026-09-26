Spanyol akan mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah fase final UEFA Nations League, sebagai bagian dari langkah-langkah Federasi Sepak Bola Spanyol untuk memperkuat kehadiran negara tersebut sebagai tuan rumah kompetisi dan ajang sepak bola besar.

Rafael Louzán, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, menyatakan di mixed zone Stadion Wembley setelah kemenangan atas Inggris (3-2) pada Sabtu malam, bahwa negaranya akan mengajukan pencalonan untuk menjadi tuan rumah semifinal dan final, seraya menjelaskan bahwa proposal tersebut mencakup dua stadion, yaitu Santiago Bernabeu di Madrid dan José Zorrilla di Valladolid.

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Langkah ini datang di saat Spanyol terus memperkuat kehadirannya dalam penyelenggaraan ajang-ajang sepak bola terkemuka, di mana negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Maroko dan Portugal, yang juga akan menyaksikan penyelenggaraan 3 pertandingan perayaan di Argentina, Uruguay, dan Paraguay.

Santiago Bernabeu merupakan salah satu stadion terkemuka yang dicalonkan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, di tengah keteguhan pihak Spanyol untuk menggelar final di tanah mereka sendiri.

Dalam pernyataan kepada radio Spanyol "Onda Cero", sebelum pertandingan Spanyol melawan Inggris di UEFA Nations League, Louzán mengatakan bahwa negaranya "memikul beban" turnamen dengan 11 kota tuan rumahnya, seraya melanjutkan: "Semuanya dimulai di Semenanjung Iberia, dan di sanalah semuanya harus berakhir, dengan pertandingan final besar itu di Spanyol."

Di sisi lain, Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, mengumumkan pada September ini bahwa final Piala Dunia akan digelar di Stadion Hassan II yang baru, yang sedang dibangun dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai 115 ribu penonton.

Meski demikian, FIFA hingga kini belum memastikan stadion yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia mendatang.

Stadion Spotify Camp Nou milik Barcelona sebelumnya juga telah mendapatkan hak sebagai tuan rumah final Liga Champions 2029, berdasarkan keputusan Komite Eksekutif UEFA.



