Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, mengajukan pengunduran dirinya kepada manajemen klubnya, Al Ahli Arab Saudi, sembari menegaskan keinginannya untuk menghadapi tantangan baru pada musim mendatang.

Surat kabar Al Riyadhiah Arab Saudi menyebutkan, menurut sumber-sumbernya melalui halaman resminya di "X", bahwa Matthias Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kepemimpinan Al Ahli, seraya menyatakan keinginannya untuk hengkang ke Eropa.

Jaissle dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menukangi Newcastle United Inggris pada musim baru, setelah kepergian mendadak pelatihnya, Eddie Howe.









Surat kabar "The Athletic" sebelumnya mengungkap pada hari Kamis ini bahwa Eddie Howe memutuskan untuk meninggalkan posisinya dalam beberapa hari ke depan, setelah 5 tahun yang ia habiskan sebagai kepala tim kepelatihan The Magpies, meskipun ia sempat menunjukkan keinginannya untuk melanjutkan seusai akhir musim lalu.

Menurut laporan tersebut, pelatih asal Inggris berusia 48 tahun itu memberitahu manajemen klub tentang keinginannya untuk menjauh dari sepak bola selama beberapa waktu dan mendapatkan istirahat, dalam sebuah keputusan yang datang secara baik-baik, sementara manajemen Newcastle sebenarnya telah menyiapkan rencana untuk menghadapi kepergiannya.

Laporan-laporan media mengindikasikan bahwa negosiasi antara Newcastle dan Matthias Jaissle asal Jerman, direktur teknik Al Ahli, telah mencapai tahap yang lanjut, sebagai persiapan untuk menangani urusan teknik tim Inggris tersebut.

Jaissle yang berusia 38 tahun dianggap sebagai salah satu pelatih muda paling menonjol, setelah membawa Al Ahli meraih gelar Liga Champions Elite Asia pada edisi 2025 dan 2026.

Sebelum pengalamannya bersama Al Ahli, pelatih asal Jerman ini membesarkan namanya bersama Red Bull Salzburg, di mana ia membawa tim meraih dua gelar Liga Austria dalam dua musim beruntun, di samping meraih gelar Piala Austria, sebelum kepindahannya ke klub Arab Saudi tersebut pada tahun 2023, yang bersamanya ia berhasil menanamkan gaya menyerang yang mengandalkan pressing tinggi.