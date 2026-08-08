Menurut laporan surat kabar Inggris The Independent, Manchester City sedang mempertimbangkan perekrutan Enzo Fernandez. Alasannya adalah potensi kepergian Rodri ke Barcelona. Manchester City sudah melepas Bernardo Silva ke Real Madrid pada musim panas ini, sementara gelandang bertahan Rodri berada di ambang transfer ke Barcelona. Dengan kedatangan Elliot Anderson dari Nottingham Forest, baru ada satu rekrutan baru untuk lini tengah. Sebagai tambahan kekuatan, pelatih baru City, Enzo Maresca, tampaknya mempertimbangkan sosok lama yang sudah dikenalnya.

Menurut laporan tersebut, Maresca, yang mengambil alih posisi Pep Guardiola di Etihad Stadium, sangat menghargai Fernandez berkat kebersamaan mereka di Chelsea. Namun, klub London itu membanderol pemain Argentina berusia 25 tahun tersebut di kisaran 140 juta euro. Pada dasarnya, pelatih Chelsea Xabi Alonso benar-benar memasukkan Fernandez dalam rencananya dan ingin memulai pembangunan ulang di Stamford Bridge bersamanya.

Apakah Chelsea akan bersedia membuka pembicaraan jika ada tawaran yang sesuai, juga bisa bergantung pada transfer mereka sendiri. Upaya untuk merekrut Alex Scott baru-baru ini gagal setelah AFC Bournemouth menolaknya. The Cherries menolak tawaran senilai hampir 75 juta euro.

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Real Madrid juga mengincar Enzo Fernandez?

Setelah upaya merekrut Rodri gagal, Fernandez juga dianggap sebagai kandidat potensial di Real. Fernandez saat ini masih berlibur usai Piala Dunia dan baru-baru ini mengunggah video latihan individunya, sebelum ia diharapkan kembali berlatih bersama tim pada pekan depan.

Dengan seragam Chelsea, Fernandez tampil meyakinkan pada musim lalu meski berada dalam situasi yang tidak tenang dengan catatan 16 gol dan sembilan assist, serta bermain fleksibel sebagai gelandang nomor delapan, gelandang nomor 10, atau pemain box-to-box. Di Manchester, tergantung pada pendekatan taktik, ia juga bisa menjalankan peran yang sedikit lebih dalam di lapangan bersama Anderson.

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Enzo Fernandez pernah menelan biaya 121 juta euro

Fernandez belakangan ini memang juga memunculkan kegaduhan. Karena pernyataan terbuka mengenai masa depannya, gelandang yang direkrut dari Benfica pada 2023 dengan nilai 121 juta euro itu sempat diskors pada musim lalu.

Di Piala Dunia, ia mencetak dua gol untuk Argentina, termasuk gol penyama kedudukan di semifinal melawan Inggris. Namun, dalam kekalahan di final melawan Spanyol ia menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Sebuah kartu merah yang mungkin membuat Argentina kehilangan gelar.